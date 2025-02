Wall Street in calo: ecco cosa ha spinto gli indici al ribasso





Venerdì "nero" per Wall Street, con i principali indici azionari statunitensi che hanno chiuso la seduta in profondo rosso. Il Dow Jones ha subito una netta contrazione dell'1,69%, attestandosi a 43.428 punti. Anche l'S&P 500 ha registrato una flessione significativa, perdendo l'1,71% e scendendo a 6.013 punti. Non è andata meglio al Nasdaq, che ha chiuso in ribasso del 2,2%, fermandosi a 19.524 punti. Ma quali sono stati i titoli a pesare maggiormente sulla performance negativa del mercato? In particolare, UnitedHealth Group ha subito un duro colpo, crollando del 7,31% a 465,69 dollari.