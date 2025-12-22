Prezzi produzione industriale Italia, il calo storico di novembre 2025 e la sorpresa energia

L'economia italiana ha registrato una svolta significativa nei prezzi produzione industriale Italia a novembre 2025. Per la prima volta dopo un anno intero, i prezzi hanno mostrato una contrazione su base annua. Questo dato, che segna il primo calo da novembre 2024, è arrivato dopo un modesto aumento registrato a ottobre. Il quadro è, però, complicato da una forte risalita mensile, la più rapida degli ultimi cinque mesi. Il dato complessivo ha indicato una diminuzione dello 0,2% rispetto all'anno precedente. Questa flessione è stata trainata principalmente dal mercato interno. Qui i prezzi alla produzione novembre 2025 sono scesi dello 0,3%.



Fattori esterni, come la diminuzione del costo di forniture cruciali, hanno controbilanciato la crescita in alcuni settori chiave della manifattura. I rialzi in alcune aree specifiche confermano la resilienza di segmenti fondamentali per i costi B2B manifattura nazionale. Le dinamiche interne sono state complesse. La fornitura di elettricità e gas ha segnato un netto ribasso, pari al -3,8%. Questo calo ha neutralizzato gli aumenti osservati in altre aree cruciali della produzione:
- altre industrie manifatturiere (+3,1%);
- prodotti farmaceutici di base (+2,8%);
- metallurgia (+2,5%). La situazione sui mercati esteri ha presentato una tendenza opposta, con prezzi in aumento dello 0,6%. Nell'area euro il settore dei mezzi di trasporto ha mostrato una crescita robusta, pari al +6,4%. Anche la produzione di alimentari, bevande e tabacco è cresciuta del 3,8%. Per quanto riguarda le nazioni non appartenenti all'area euro, le altre industrie manifatturiere hanno registrato un balzo ancora più significativo, toccando il +7,0%. Analizzando l'andamento mensile, il quadro si capovolge completamente.


I prezzi produzione industriale Italia hanno subito un aumento repentino dell'1%. È stato il maggiore incremento registrato dopo quello di giugno e ha rappresentato un netto rimbalzo rispetto al calo dello 0,2% di ottobre. Questa accelerazione è quasi interamente dovuta all'andamento prezzi energia. L'incremento è stato particolarmente evidente per i prodotti petroliferi raffinati e per l'elettricità. Ciononostante, escludendo la componente energetica, i prezzi interni hanno mantenuto una stabilità relativa, crescendo dell'1,0% su base annua e dello 0,3% su base trimestrale. La volatilità del settore energetico continua a dettare il ritmo per i costi B2B manifattura.


