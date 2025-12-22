Neil Sholay (Oracle): siamo sicuri che l'intelligenza artificiale sia ancora una sperimentazione?



Gli agenti AI non sono più progetti di nicchia. Sono ormai un componente essenziale dei processi operativi e produttivi. Il 2026, si prevede, sarà l’anno dell’integrazione sistematica dell'intelligenza artificiale nelle attività di business. Ecco le cinque previsioni chiave che definiscono come gli agenti AI trasformeranno radicalmente le imprese, basate sulle osservazioni del mercato globale e in particolare sulle dinamiche di trasformazione digitale B2B.

Gli agenti AI integrati diventano lo standard operativo Entro la metà del 2026, la domanda non sarà se integrare gli agenti AI nei processi, ma perché non si è ancora provveduto a farlo. I progetti pilota sviluppati internamente, basati sul modello del "fai-da-te", saranno percepiti come un’opzione rischiosa rispetto a soluzioni precostruite, integrate nativamente e capaci di supportare affidabilmente le attività quotidiane. Un esempio lampante è la prima ondata di agenti nativamente inclusi in applicazioni come le Oracle Fusion Cloud Applications, che coprono finanza, risorse umane, supply chain e customer experience.



Non si tratta di AI aggiunta in un secondo momento, ma di un componente nativo del processo di lavoro. Questi agenti operano direttamente nei flussi operativi senza necessità di integrazioni complesse. Le aziende che adottano rapidamente questo modello ottengono un vantaggio competitivo evidente. Le capacità di intelligenza artificiale, che prima esistevano come servizi autonomi e separati, vengono assorbite dalle piattaforme aziendali principali. Questa fusione permette all'AI di diventare parte pienamente operativa del business, superando la fase di sperimentazione isolata. Nel 2026, le aziende vincenti saranno quelle che abbandoneranno la logica dell’autosviluppo, preferendo l'attivazione dell’intelligenza precostruita già presente nei sistemi. Ogni ritardo si traduce in un beneficio immediato per la concorrenza locale e internazionale.

La democratizzazione libera il potenziale di innovazione Per molto tempo, l'accesso alla competenza in intelligenza artificiale è stato ristretto a specialisti molto costosi, con cicli di implementazione lunghi e complessi. Questo paradigma sta cambiando velocemente.



Già nel prossimo anno, i responsabili delle unità di business, che si occupano di finanza, risorse umane e logistica, potranno creare e personalizzare direttamente gli agenti AI. Useranno template, interfacce intuitive e strumenti di sviluppo a basso codice (low-code). Questa democratizzazione non è solo un cambio di strumenti, ma una trasformazione profonda nel modo in cui si genera vantaggio competitivo. Le aziende di successo nel 2026 non saranno quelle con i team AI più grandi o i budget maggiori. Saranno piuttosto quelle in cui i responsabili delle singole business unit

- diventano architetti diretti dell'automazione intelligente. Quando un responsabile delle risorse umane può caricare una nuova documentazione sui benefit

- e ottenere immediatamente un agente intelligente capace di gestire le domande dei dipendenti in linguaggio naturale, l'innovazione accelera a un ritmo esponenziale. Con l’ampia rete di esperti certificati e formati sulle Oracle Fusion Applications che assistono i clienti nell’ottimizzazione dell’intelligenza artificiale, questo scenario è già una realtà consolidata.





Dal modello orizzontale all'impatto verticale Il panorama attuale dell'AI aziendale è caratterizzato da approcci orizzontali: si tratta di casi d'uso trasversali applicabili a processi aziendali generici e standardizzati. Il livello successivo, l'AI verticale, permetterà di affrontare problemi complessi e altamente specifici per i singoli settori, generando un impatto diretto sui risultati economici. Questo passaggio modifica radicalmente le strategie per la distribuzione dell'intelligenza artificiale. L'AI verticale richiede una conoscenza profonda del settore, unita a un'integrazione stretta con i flussi di lavoro e i dati aziendali; ma il suo potere trasformativo è innegabile. Entro il 2026, le aziende più attente affiancheranno ai casi d'uso standardizzati funzionalità verticali. Queste saranno capaci di coordinarsi lungo l’intero ciclo dei flussi aziendali, combinando l'inferenza dell’AI con i workflow

- operativi e le competenze di dominio per creare automazione ad alto valore aggiunto. La logica di ecosistema, che ha definito l'infrastruttura cloud, si estenderà all'AI aziendale.



System integrator

- e software vendor

- indipendenti forniranno agenti convalidati e specifici, concepiti per risolvere sfide funzionali complesse. In questo ambito, l'AI verticale genera il massimo vantaggio competitivo. Le imprese non dovranno più dedicare mesi alla valutazione di soluzioni generiche, ma potranno invece scoprire, testare e implementare in pochi giorni agenti su misura, integrati nei loro flussi di lavoro esistenti, accelerando così l'adozione AI nei flussi di lavoro.

L'orchestrazione multi-agente impresa come arma competitiva L'automazione di compiti singoli tramite agenti individuali è solo l'inizio. La vera rivoluzione nasce dall'orchestrazione intelligente: un insieme di agenti specializzati che cooperano lungo flussi di lavoro complessi. È fondamentale mantenere il giudizio umano critico nei passaggi decisionali. È qui che la riprogettazione operativa incontra la potenza dell'automazione. Le aziende leader, nel 2026, orchesteranno veri e propri team

- di agenti. Questi sistemi automatizzati applicheranno automaticamente le regole di business, manterranno un controllo rigoroso sulla conformità normativa e si integreranno senza soluzione di continuità nello stack

- tecnologico.



Soprattutto, amplificheranno le competenze umane, invece di sostituirle. Questa orchestrazione multi-agente impresa

- preserva la conoscenza istituzionale, moltiplicandone in modo significativo l’impatto. Le imprese che sapranno gestire al meglio questi flussi di lavoro complessi opereranno con metriche economiche profondamente diverse rispetto a quelle che si limitano ad automazioni isolate. Il successo sarà di chi non si accontenterà di automatizzare i processi, ma li riprogetterà in modo intelligente.

La velocità di adozione è più importante della tecnologia avanzata Il livello di sofisticazione tecnologica degli agenti AI è secondario rispetto alla rapidità con cui vengono implementati e misurati i loro risultati. Nel 2026, le aziende che prospereranno non saranno necessariamente quelle con l'infrastruttura AI più avanzata, ma quelle capaci di attivare rapidamente gli agenti. Dovranno misurare i risultati concreti a livello di business e iterare con disciplina. La metrica del successo non sarà più il numero di progetti pilota lanciati, ma il reale tasso di adozione AI nei flussi di lavoro

- e l’estensione del loro utilizzo all’interno dell’organizzazione.



L’esistenza di ogni agente dovrà essere giustificata tramite KPI concreti e misurabili. Le aziende dovranno tracciare rigorosamente l’impatto di singoli agenti e di team complessi su queste metriche. Solo gli agenti che dimostrano in modo tangibile il loro valore vengono adottati su larga scala; gli altri vengono rapidamente dismessi. Questo approccio basato sulla misurazione indirizza risorse e investimenti verso ciò che funziona realmente. Ciò implica l'adozione di una chiara gerarchia di adozione: consumare, configurare, costruire. Prima di tutto, si attivano gli agenti precostruiti integrati nelle applicazioni esistenti. Poi, li si adatta ai processi specifici dell'azienda. Solo in ultima istanza, si valuta la creazione di una soluzione personalizzata. È essenziale stabilire metriche di base e obiettivi chiari in termini di KPI prima di iniziare, per poi effettuare valutazioni rigorose che dimostrino un ritorno sull’investimento tangibile. Il suggerimento pratico è concentrarsi su processi ad alto volume e ad alto impatto, dove gli agenti possono fornire valore immediato e misurabile.



La velocità nell’adozione, non la mera sofisticatezza tecnologica, sarà l’elemento determinante.

È tempo di agire Il valore offerto dall’AI per le aziende è ormai indubbio. Il vero interrogativo non è se gli agenti AI trasformeranno il settore in cui un’azienda opera, perché certamente lo faranno. La domanda è se l’azienda sarà tra quelle che guidano attivamente questa trasformazione digitale B2B

- o se sarà costretta a rincorrere i concorrenti. Nel 2026 emergeranno le imprese che avranno creato un vantaggio competitivo duraturo, orchestrando l'intelligenza direttamente all'interno dei flussi di lavoro che generano fatturato e garantiscono l'efficienza operativa. La strategia vincente è chiara: integrare subito gli Agenti AI aziendali 2026.