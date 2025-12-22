L'allarme delle PMI italiane: l'indice del clima d'impresa sotto la soglia critica



Il picco di difficoltà è stato toccato nel primo trimestre, un momento penalizzato dall’inflazione galoppante e dai tassi di interesse elevati, registrando il minimo storico di 92 punti.

Poi, la situazione è migliorata. Il terzo trimestre ha visto un rialzo significativo fino a 101 punti, una dinamica positiva che si deve soprattutto alla riduzione dei costi energetici e a una spinta decisa dell'export verso i mercati esterni all'Unione Europea. Ciononostante, il rallentamento della domanda europea nel quarto trimestre ha riportato l'indice verso il basso, chiudendo a 98 punti. Questo andamento altalenante rivela la debolezza strutturale del sistema produttivo nazionale che ostacola le prospettive di sviluppo a lungo termine.

“Il campione analizzato, composto da 1.250 PMI italiane appartenenti ai principali settori produttivi e distribuite su tutto il territorio nazionale, evidenzia criticità profonde. Solo il 41% delle imprese prevede una crescita del fatturato, mentre il 37% teme un calo dei ricavi. Gli investimenti restano deboli: nel 2025 ha investito appena il 44% delle PMI, e solo il 21% lo ha fatto per importi superiori ai 100 mila euro.

Particolarmente allarmante è il dato sull’accesso al credito: il 62% delle imprese segnala un peggioramento delle condizioni bancarie, con un tasso medio applicato del 6,1%, quasi il doppio rispetto al 2021. A questo si aggiunge il nodo dell’energia, il cui costo per le PMI manifatturiere resta più alto del 28% rispetto alla media europea, comprimendo i margini e riducendo la competitività. Sul fronte dei mercati emerge un elemento ormai strutturale: la domanda globale tiene, quella europea no. Solo il 31% delle PMI esporta in modo stabile, ma tra queste il 57% ha aumentato le vendite verso i mercati extra-UE, in particolare Stati Uniti, Svizzera e Paesi OPEC. L’Europa continua invece a rappresentare il principale fattore di rallentamento, a causa di una crescita debole e di una progressiva perdita di slancio industriale ”, conclude Ruvolo.

Clicca per ingrandire l'immagine

