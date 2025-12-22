L'allarme delle PMI italiane: l'indice del clima d'impresa sotto la soglia critica

Le piccole e medie imprese italiane si muovono su un terreno fragile. La resilienza del sistema produttivo nazionale è messa a dura prova, come emerge chiaramente dal nuovo Rapporto del Centro Studi Confimprenditori, presentato a Roma dal presidente Stefano Ruvolo. Il documento, intitolato Indice Nazionale del Clima d’Impresa delle PMI 2025, traccia una mappa dettagliata che non lascia spazio a interpretazioni troppo ottimistiche. L'indicatore chiave, l’indice del clima d'impresa PMI Italia, si posiziona in modo netto al di sotto della soglia di neutralità, segnalando un contesto economico complesso.

La media annua dell’indice è ferma a 96,5 punti. Questo valore, inferiore al 100 che rappresenta la neutralità, conferma un clima d'impresa PMI Italia prevalentemente negativo, nonostante una parziale ripresa che ha caratterizzato alcune fasi dell’anno.



Il picco di difficoltà è stato toccato nel primo trimestre, un momento penalizzato dall’inflazione galoppante e dai tassi di interesse elevati, registrando il minimo storico di 92 punti.

Poi, la situazione è migliorata. Il terzo trimestre ha visto un rialzo significativo fino a 101 punti, una dinamica positiva che si deve soprattutto alla riduzione dei costi energetici e a una spinta decisa dell'export verso i mercati esterni all'Unione Europea. Ciononostante, il rallentamento della domanda europea nel quarto trimestre ha riportato l'indice verso il basso, chiudendo a 98 punti. Questo andamento altalenante rivela la debolezza strutturale del sistema produttivo nazionale che ostacola le prospettive di sviluppo a lungo termine.

Il campione analizzato, composto da 1.250 PMI italiane appartenenti ai principali settori produttivi e distribuite su tutto il territorio nazionale, evidenzia criticità profonde. Solo il 41% delle imprese prevede una crescita del fatturato, mentre il 37% teme un calo dei ricavi. Gli investimenti restano deboli: nel 2025 ha investito appena il 44% delle PMI, e solo il 21% lo ha fatto per importi superiori ai 100 mila euro.


Particolarmente allarmante è il dato sull’accesso al credito: il 62% delle imprese segnala un peggioramento delle condizioni bancarie, con un tasso medio applicato del 6,1%, quasi il doppio rispetto al 2021. A questo si aggiunge il nodo dell’energia, il cui costo per le PMI manifatturiere resta più alto del 28% rispetto alla media europea, comprimendo i margini e riducendo la competitività. Sul fronte dei mercati emerge un elemento ormai strutturale: la domanda globale tiene, quella europea no. Solo il 31% delle PMI esporta in modo stabile, ma tra queste il 57% ha aumentato le vendite verso i mercati extra-UE, in particolare Stati Uniti, Svizzera e Paesi OPEC. L’Europa continua invece a rappresentare il principale fattore di rallentamento, a causa di una crescita debole e di una progressiva perdita di slancio industriale”, conclude Ruvolo.

