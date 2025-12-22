Crisi delle risorse: l'Europa può davvero pagare il prezzo della sovranità nell'era dell'AI?



La pressione sull'Unione Europea è in costante aumento. La domanda di materie prime critiche Europa è alimentata da forze esorbitanti: si pensi alle necessità generate dall'AI, dalla transizione energetica, dall'elettrificazione su vasta scala e dal riarmo continentale. Decine di risorse – tra cui litio, cobalto, rame e terre rare – sono indispensabili per produrre batterie, pannelli solari, data center e molti altri componenti chiave. Questo scenario è aggravato dalla guerra commerciale. La Cina, per esempio, esercita un controllo sull'85% delle terre rare globali, una leva che ha già dimostrato di voler usare per influenzare le trattative internazionali. Anche il governo americano sta intensificando la sua attenzione sui minerali critici, promuovendo un cambiamento strategico volto a rafforzare la sicurezza delle proprie catene di fornitura nazionali. Messa alle strette, l'Unione Europea ha reagito implementando un quadro legislativo specifico per rafforzare la sua sovranità. Già nel 2025 è stato pubblicato un elenco di 47 progetti strategici che saranno realizzati sul territorio comunitario.



Questi piani beneficeranno di oltre 22 miliardi di euro di investimenti transizione energetica B2B, oltre che di procedure amministrative accelerate, puntando a incrementare le capacità di riciclaggio, trasformazione ed estrazione entro il 2030. L'equazione, come ha evidenziato Valentin Vigier, Responsabile Investimenti Sostenibili presso La Financière de l’Échiquier (LFDE), non è semplice. È un equilibrio molto delicato, tra la ricerca della sovranità e il controllo degli impatti effettivi dei progetti. L'industria mineraria è allo stesso tempo indispensabile per la transizione energetica, ma è anche una delle più esposte ai rischi ambientali e sociali. Per questo motivo, l'adesione e il sostegno delle popolazioni locali ai progetti rimangono un elemento fondamentale. Senza un solido consenso della comunità, anche i piani più strategicamente vitali rischiano il fallimento. Diverse aziende stanno affrontando queste sfide tanto importanti quanto complesse. Si consideri il caso di Imerys, azienda francese specializzata nella trasformazione dei minerali.



Nel centro della Francia, nel dipartimento dell'Allier, è stato lanciato il progetto EMILI (Exploitation de Mica Lithinifère par Imerys). Questo piano copre l'intero processo di trasformazione del litio, dall'estrazione fino alla costruzione delle infrastrutture necessarie:

- estrazione da una miniera sotterranea;

- costruzione di un impianto di concentrazione;

- realizzazione di una piattaforma ferroviaria. Il processo è, inevitabilmente, lungo, poiché soggetto a molteplici autorizzazioni e a una consultazione approfondita sugli impatti ambientali, la gestione delle risorse idriche e i rischi sanitari. Un esempio di quanto l'accettabilità sia cruciale è rappresentato dal progetto JADAR della compagnia anglo-australiana Rio Tinto in Serbia. Avviato nel 2021, JADAR mirava a sfruttare uno dei maggiori giacimenti di litio d'Europa, con una capacità produttiva potenziale fino a 58.000 tonnellate all'anno, destinate principalmente al mercato delle batterie per veicoli elettrici.



A causa della forte opposizione locale, motivata da gravi preoccupazioni ambientali legate all'impatto sull'acqua, sui terreni agricoli e sulla biodiversità, il governo serbo ha sospeso il progetto nel 2022, annullando le licenze di esercizio di Rio Tinto. Nonostante le trattative fossero riprese nel 2024 e l'interesse strategico del sito fosse altissimo, il gruppo ha annunciato la sospensione del progetto a tempo indeterminato. Nondimeno, l'aspetto economico è altrettanto decisivo in questa corsa alle materie prime critiche Europa. L'azienda chimica belga Solvay ha recentemente annunciato l'espansione della sua capacità di produzione di terre rare a La Rochelle, nel sud-ovest della Francia. L'obiettivo è ambizioso: fornire il 30% del fabbisogno europeo di magneti permanenti entro il 2030. La direzione ha però avvertito che queste ambizioni potranno concretizzarsi solo a condizione che i governi e i clienti accettino di sostenere un costo superiore a quello dei concorrenti, in particolare cinesi. Significa in sostanza accettare di pagare un sovrapprezzo necessario a garantire la sicurezza della sovranità approvvigionamento UE.



Queste dinamiche influenzeranno pesantemente gli investimenti transizione energetica B2B nei prossimi anni. Sono sfide enormi per il futuro economico del continente e per gli investitori responsabili. Gli operatori di mercato devono identificare quelle aziende capaci non solo di rispondere alla domanda, ma anche di implementare strategie di Responsabilità Sociale d'Impresa (CSR) davvero solide.