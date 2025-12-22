Allarme Wall Street: l'eccesso di ottimismo che minaccia le strategie investimento globale, mentre i mercati azionari Asia volano



Nonostante questa sia una settimana abbreviata dalle festività in molte parti del mondo, i fondi di momentum

- continuano a riversarsi copiosamente in azioni, metalli preziosi e materie prime. Le aspettative sono alte, in attesa di dati che dovrebbero confermare la forte crescita dell'economia statunitense nel terzo trimestre. Le previsioni mediane indicano una crescita annualizzata del 3,2%, un risultato favorito in parte da un significativo calo delle importazioni, successivo all'accumulo di merci avvenuto all'inizio dell'anno in vista dell'introduzione di nuovi dazi. Però, è necessario mantenere alta l'attenzione e non cadere nell'eccesso di fiducia. Alcuni analisti di BofA hanno lanciato un avvertimento significativo. Il loro indicatore del sentiment

- degli investitori ha, infatti, toccato un territorio di estremo ottimismo, raggiungendo l'allarmante quota di 8.5. Letture sopra 8.0 hanno storicamente preceduto correzioni dei mercati. Le equity

- globali, in queste situazioni, hanno registrato cali medi del 2,7% nei due mesi successivi, con una probabilità del 63% che questo scenario si verifichi.



I dati sul sentiment

- rafforzano il segnale di cautela. La Fund Manager Survey

- mostra il sentimento più rialzista degli ultimi tre anni e mezzo, alimentato in modo decisivo dalle attese di tagli a tassi, dazi e imposte. Per ora, il timore di restare esclusi dal rally, conosciuto come Fear Of Missing Out, sembra prevalere sulle incertezze. I future sull’S&P 500 avanzano di un ulteriore 0,3%, con i future sul Nasdaq Composite in crescita dello 0,5%. Queste dinamiche influenzano in modo diretto le strategie investimento globale delle principali istituzioni finanziarie internazionali. In Asia, l'indice Nikkei in Giappone è salito dell'1,9%, estendendo il rimbalzo del venerdì. Questo guadagno è alimentato dalla forte svalutazione dello yen, la quale promette di incrementare significativamente i guadagni da esportazione per le grandi corporation

- nipponiche. Questo è l'esempio più lampante di come agisce l'effetto yen debole impatto export

- sui bilanci aziendali. Il selloff

- dello yen è stato innescato da una decisione aggressiva della Bank of Japan che ha portato i tassi di interesse al massimo degli ultimi trent'anni, fissandoli allo 0,75%, preannunciando ulteriori rialzi.



Questo rialzo tassi Bank of Japan ha scosso il mercato del debito pubblico. I rendimenti sui bond decennali sono schizzati di altri 8 punti base, raggiungendo il 2,10%, un livello che non si vedeva dal lontano 1999. Mercoledì sono attesi i verbali della riunione della BOJ, mentre il capo della banca centrale parlerà a un lobby

- di affari giapponese il giorno di Natale. Lo yen ha toccato nuovi minimi storici contro l'euro a 184.90 e sul franco svizzero a 198.08. Il dollaro USA si è preso una pausa a 157.29, con gli investitori che mostrano cautela nel testare il picco di novembre a 157.90, temendo che un superamento possa innescare un massiccio intervento da parte delle autorità di Tokyo. I funzionari giapponesi hanno segnalato la loro profonda preoccupazione per i movimenti a senso unico, avvertendo che verranno intraprese azioni appropriate contro un declino eccessivo. Un breakout

- sopra 158.00 mirerebbe al massimo del 2025 di 158.88, e poi al picco del 2024 a 161.96. L'indice MSCI più ampio delle azioni dell'Asia-Pacifico, escluso il Giappone, ha guadagnato lo 0,8%.



La Corea del Sud è balzata dell'1,7% sull'ottimismo legato ai solidi risultati aziendali nel settore AI. In Cina, le blue chip

- hanno guadagnato lo 0,8%, mentre l'indice principale di Singapore è salito dell'1%, toccando un massimo storico per la nazione del Sud-est asiatico. In Europa, i mercati azionari sono stati più quieti. I future su EUROSTOXX 50 e FTSE sono scesi dello 0,1%, con i future su DAX che sono rimasti pressoché invariati. Gli analisti di TD Securities hanno messo in luce un dato eccezionale: i mercati azionari hanno registrato la scorsa settimana gli afflussi settimanali più elevati mai registrati, pari a 98 miliardi di dollari. Questo flusso è stato guidato in gran parte dai fondi azionari focalizzati sugli USA. Gli afflussi settimanali più significativi sono stati:

- Fondi azionari USA;

- Fondi azionari cinesi, i quali hanno visto il terzo afflusso settimanale più grande del 2025;

- Mercati emergenti, che hanno attratto l'afflusso più grande da aprile.



L'attrazione verso le obbligazioni, nondimeno, ha subito un rallentamento per la quarta settimana consecutiva. I rendimenti decennali USA si attestano al 4,169%, in aumento di 2 punti base. Nel settore delle materie prime, l'argento si è confermato la stella, raggiungendo un nuovo record a $69.44 per oncia e portando i guadagni annuali a quasi il 140%. L'oro ha guadagnato l'1,3% giornaliero, attestandosi a $4,394 l'oncia.