Pensioni INPS, ecco come cambiano i coefficienti di trasformazione dal 2025





Il Ministero del Lavoro ha aggiornato i coefficienti di trasformazione, parametri chiave per calcolare la pensione con il sistema contributivo. Questi coefficienti convertono i contributi accumulati in un assegno pensionistico annuale. Il loro valore cambia in base all'età al pensionamento, dai 57 ai 70 anni. Vediamo cosa cambia.

L’importo della pensione è legato all'età del lavoratore al momento del pensionamento. Più si è anziani, più alti sono i coefficienti. Se la pensione viene riconosciuta prima dei 57 anni, si usa comunque il coefficiente corrispondente a questa età.