Nuove regole iva: cosa cambia per le piccole imprese dal 2025?

Questa esenzione si applica sia nello stato membro dove l'impresa ha sede (MSEST), sia in altri stati membri, grazie al regime SME transfrontaliero. Questa agevolazione è valida solo se lo stato membro interessato ha introdotto il regime nella sua legislazione nazionale.

È importante sottolineare che l'adesione al regime SME è facoltativa. Le piccole imprese extra-UE non possono beneficiare di questo regime. Nel contesto del regime SME, le piccole imprese stabilite nel Regno Unito, inclusa l'Irlanda del Nord, sono considerate imprese extra-UE.

Quali sono le novità?

Una delle principali novità è l'aumento della soglia massima nazionale. Gli stati membri possono fissare una soglia annua fino a 85.000 euro (o l'equivalente in valuta nazionale), sotto la quale le piccole imprese possono essere esenti da iva per le loro forniture di beni e servizi, sia a livello nazionale che transfrontaliero.

Alcuni stati membri possono stabilire più di una soglia, le cosiddette soglie settoriali. In questi casi, l'autorità fiscale indicherà all'impresa quale soglia applicare, in base all'attività svolta.

Il nuovo regime introduce anche l'applicazione transfrontaliera. Questo significa che le piccole imprese stabilite in uno stato membro diverso da quello in cui è dovuta l'iva possono beneficiare dell'esenzione, proprio come le imprese locali. Questo assicura una parità di trattamento per tutte le piccole imprese, indipendentemente dalla loro sede.

Per le operazioni transfrontaliere, è stato introdotto un limite di fatturato unificato per tutta l'UE. Le piccole imprese con un fatturato annuo totale non superiore a 100.000 euro nei 27 stati membri possono applicare il regime SME transfrontaliero. È possibile verificare l'idoneità tramite un simulatore online.

Semplificazioni amministrative

Il regime SME introduce importanti semplificazioni: Registrazione unica: Le piccole imprese si registrano una sola volta nel loro stato membro di stabilimento (MSEST). L'MSEST rilascia un numero identificativo unico, chiamato "numero EX", valido in tutti gli stati membri dove l'impresa beneficia dell'esenzione IVA. Unica dichiarazione trimestrale: Le dichiarazioni IVA periodiche sono sostituite da un'unica dichiarazione trimestrale, dove l'impresa comunica il fatturato realizzato in tutti gli stati membri. Fatture semplificate.

Quali beni e servizi sono esenti da IVA?

In generale, tutti i beni e servizi sono esenti, con alcune eccezioni. Le condizioni di applicazione del regime SME variano a seconda che si applichi solo a livello nazionale o anche transfrontaliero.

Se l'impresa già applica il regime nazionale e vuole continuare a farlo, restano in vigore le norme nazionali.



Se invece un'impresa vuole uscire dal regime nazionale o aderirvi per la prima volta, deve sempre seguire le procedure del suo stato membro di stabilimento. Per le imprese che intendono applicare il regime anche in altri stati membri, si applicano invece le regole del regime SME transfrontaliero.

La scelta del regime più adatto dipende dalla situazione specifica di ogni impresa. È consigliabile informarsi presso il proprio stato membro di stabilimento per conoscere i dettagli e le procedure da seguire. Le nuove regole rappresentano un'opportunità per semplificare la vita delle piccole imprese e promuovere il commercio transfrontaliero nell'UE.