Manovra economica 2025: cosa cambia davvero per le famiglie italiane

Per ottenere questo beneficio, il nucleo familiare del genitore richiedente deve avere un ISEE non superiore a 40.000 euro annui. Questo valore viene calcolato senza includere l’assegno unico e universale per i figli a carico. Inoltre, il genitore richiedente deve essere residente in Italia e rientrare in specifiche categorie di cittadinanza o permesso di soggiorno o legame familiare.

Congedo parentale: più soldi per i genitori

La manovra interviene anche sul congedo parentale. Per i lavoratori dipendenti che hanno concluso il congedo di maternità o paternità dal 1° gennaio 2024, l'indennità per il congedo parentale sale all'80% della retribuzione per tre mesi, utilizzabili entro il sesto anno di vita del bambino. Prima, l'indennità era del 60% per il secondo mese e del 30% per il terzo. Questo aumento mira a offrire un sostegno economico più consistente alle famiglie nel periodo successivo alla nascita di un figlio.

Decontribuzione per le madri lavoratrici autonome

Un ulteriore aiuto è previsto per le madri lavoratrici autonome che non hanno optato per il regime forfettario. Dal 2025, queste madri con due o più figli avranno una decontribuzione parziale fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. Dal 2027, questo beneficio si estenderà alle madri lavoratrici autonome con tre o più figli, fino al diciottesimo anno del figlio più piccolo. Questo incentivo mira a sostenere le donne nel mondo del lavoro, riconoscendo il loro ruolo fondamentale all'interno della famiglia.

Queste misure rappresentano un tentativo di fornire un supporto concreto alle famiglie, incoraggiando la natalità e sostenendo la genitorialità. La manovra è ancora in fase di approvazione al Senato, quindi potrebbero esserci ulteriori sviluppi.