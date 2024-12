Indagine della Commissione Europea sull'acquisizione di Dorna da Liberty Media

La preoccupazione principale è che l'unione di queste due grandi aziende possa limitare la concorrenza nel mercato dei diritti televisivi, con la conseguenza di prezzi più alti per le emittenti e, potenzialmente, per i consumatori.

In pratica, la Commissione teme che Liberty Media e Dorna Sports, diventando un'unica entità, eliminerebbero la concorrenza tra loro. Ciò potrebbe dare loro troppo potere nelle trattative con le emittenti televisive, portando ad un aumento dei costi per la trasmissione di questi eventi sportivi. Questo problema potrebbe essere maggiore nei piccoli paesi europei, dove la Formula Uno è molto popolare e la MotoGP è l'unico sport motoristico comparabile. La situazione potrebbe peggiorare anche nei mercati più grandi, dove questi due sport sono in competizione diretta per i diritti televisivi.

Un aspetto aggiuntivo sotto esame è l'influenza di John Malone, azionista di maggioranza di Liberty Media e Liberty Global. Se venisse dimostrata la sua capacità di influenzare entrambe le società, la fusione potrebbe danneggiare la concorrenza nei paesi dove Liberty Global è presente, come Belgio, Irlanda e Paesi Bassi.

L'indagine è stata avviata dopo la notifica dell'operazione il 14 novembre 2024. La Commissione ha 90 giorni lavorativi, fino al 14 maggio 2025, per decidere. L'avvio dell'indagine non significa che ci sarà una bocciatura automatica dell'accordo. Il ruolo della Commissione è quello di controllare fusioni e acquisizioni tra grandi aziende per evitare che creino ostacoli alla concorrenza nello Spazio Economico Europeo (SEE).

Le fusioni che superano certe soglie di fatturato sono sottoposte a questo controllo. Generalmente, molte fusioni vengono approvate dopo un esame standard, detto di "Fase I". La Commissione ha 25 giorni per decidere se approvare l'operazione o avviare un'indagine più approfondita di "Fase II". Al momento non sono in corso altre indagini di questo tipo.

Teresa Ribera, Vicepresidente della Commissione Europea, ha dichiarato che è necessario valutare attentamente se l'acquisizione di Dorna Sports da parte di Liberty Media possa danneggiare le emittenti europee, ad esempio aumentando le tariffe per i diritti di trasmissione, e di conseguenza i consumatori e gli appassionati di sport motoristici. Ha aggiunto che verranno considerati anche eventuali benefici che le parti coinvolte riusciranno a dimostrare, sia per gli appassionati sia per il settore.