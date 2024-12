Google sotto accusa in Giappone per violazione della legge sulla concorrenza

Google Chrome, il browser web più utilizzato al mondo, è un elemento chiave per l'attività di Google. Attraverso Chrome, Google raccoglie dati degli utenti, che utilizza per personalizzare gli annunci pubblicitari. Questo processo rende la pubblicità più efficace e redditizia per l'azienda.

Il mese scorso, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha richiesto che Alphabet, società madre di Google, ceda il browser Chrome. Inoltre, è stato chiesto il divieto di rientrare nel mercato dei browser per cinque anni, con l'obiettivo di porre fine al presunto monopolio di Google nel settore delle ricerche.

"L'ordine di cessazione richiederà a Google di interrompere le sue pratiche considerate monopolistiche.



" Questo, secondo il rapporto, sarà l'esito della decisione dell'autorità giapponese. La mossa potrebbe avere importanti ripercussioni sulle strategie di mercato di Google, non solo in Giappone, ma a livello globale.