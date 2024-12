Cosa cambierà con Trump per l’America latina secondo The Economist

La situazione si è sbloccata con la riattivazione di X, ma le relazioni tra i due paesi rimangono difficili, anche dopo alcune dichiarazioni della moglie di Lula. Trump ha recentemente citato il Brasile come esempio di paese da colpire con dazi, a causa di quelli che lui considera "eccessivi" applicati ai prodotti statunitensi.

L'Economist ha analizzato l'impatto del ritorno di Trump sull'America Latina. Un tema cruciale è l'immigrazione. Trump vuole rimpatriare molti latinoamericani, tra cui 4 milioni di messicani e 2 milioni di centroamericani che vivono illegalmente negli Stati Uniti. Questi paesi avrebbero difficoltà ad accogliere i rimpatriati e subirebbero perdite economiche significative per la riduzione delle rimesse, che rappresentano una grossa fetta del PIL in paesi come El Salvador, Guatemala e Honduras.

Sul fronte economico, l'amministrazione Biden aveva promosso il nearshoring, cioè il ritorno delle aziende americane in paesi vicini come Canada e Messico. Quest'ultimo ne ha tratto vantaggio, diventando il principale partner commerciale degli Stati Uniti, superando la Cina. Trump, invece, mira al reshoring, riportando tutti gli investimenti negli Stati Uniti, il che danneggerebbe il Messico, che sperava di consolidare il proprio ruolo nel ridimensionamento della dipendenza americana dalla Cina. Questa politica potrebbe mettere a rischio l'accordo di libero scambio tra Stati Uniti, Messico e Canada, che dovrebbe entrare in vigore nel 2026. Inoltre, il Messico potrebbe subire conseguenze negative dal giro di vite sul traffico di fentanyl, un oppioide prodotto dalle gang messicane e che nel 2023 ha causato circa 75.

000 morti negli Stati Uniti. Trump ha perfino minacciato di "bombardare i laboratori di droga".

In America Centrale, Nayib Bukele, presidente di El Salvador, potrebbe diventare un leader di riferimento grazie alle sue politiche di repressione della criminalità. Milei in Argentina cercherà un accordo di libero scambio con gli Stati Uniti e un prestito dal Fondo Monetario Internazionale, con sede a Washington. Altri paesi, come Cuba e Venezuela, dovranno affrontare un periodo difficile. Secondo l'Economist, il Brasile, nonostante le tensioni con Washington, potrebbe trarre vantaggio dal disinteresse americano, rafforzando la leadership di Lula nella regione.