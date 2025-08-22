La Federal Reserve apre al taglio dei tassi: una svolta per l'economia USA



L'incremento dei rischi per l'occupazione è un fattore rilevante, così come l'impatto dei dazi sui prezzi al consumo, i quali hanno già iniziato a spingere al rialzo i costi in alcune specifiche categorie di prodotti. L'economia degli Stati Uniti ha registrato una marcata frenata nella prima metà dell'anno. La crescita del PIL Usa si è attestata intorno all'1,2%, dimezzando di fatto il ritmo del 2,5% osservato nel 2024. Questo rallentamento riflette, in gran parte, una minore spesa al consumo. Come per il mercato del lavoro, una parte di questa decelerazione del PIL è probabilmente legata a una crescita più lenta dell'offerta o del potenziale produttivo. Queste considerazioni, dunque, creano le premesse necessarie per un intervento. L'attesa per questa presa di posizione era palpabile tra gli operatori finanziari. In effetti, prima ancora dell'intervento di Powell, Wall Street aveva già iniziato la giornata in territorio positivo, manifestando una certa fiducia. Le dichiarazioni del presidente della Fed hanno poi fornito un'ulteriore spinta: mentre Powell parlava, indici chiave come il Dow Jones, il Nasdaq e l'S&P 500 hanno guadagnato ben oltre l'1,5%.



Prima del vertice di Jackson Hole, i futures sui fondi federali assegnavano circa l'80% di probabilità a un taglio di 25 punti base. La retorica di Powell, lungi dallo smorzare queste aspettative, le ha decisamente rafforzate. Nonostante l'inflazione rimanga al di sopra dell'obiettivo del 2%, il banchiere centrale ha riconosciuto che i segnali di stanchezza del mercato del lavoro richiedono una riflessione profonda. Poco dopo l'intervento, le stime degli operatori finanziari hanno confermato questa tendenza, portando la probabilità di un taglio dei tassi a settembre a quasi il 90%. Da tempo, l'ipotesi di un taglio dei tassi è stata oggetto di pressioni esterne, anche da parte dell'ex presidente statunitense Donald Trump. Quest'ultimo, in diverse occasioni, ha esercitato forti influenze sul presidente Powell, mettendo in discussione l'autonomia della Fed e persino minacciando di rimuoverlo dall'incarico. Più di recente, Trump ha puntato il dito contro la governatrice della Federal Reserve, Lisa Cook, chiedendone le dimissioni tramite un post sul social Truth, accusandola di presunte falsificazioni di documenti per ottenere condizioni più favorevoli su un mutuo.



La diffusione di questi sospetti e la sollecitazione all'intervento della magistratura sono partite dall'entourage politico di Trump. Questo contesto politico, sebbene distinto dalle considerazioni economiche della Fed, aggiunge un ulteriore strato di complessità alla decisione di politica monetaria.