La Bundesliga punta su YouTube: la mossa che rivoluziona i diritti TV del calcio



Non è l'unico: accordi simili sono stati stipulati anche con The Overlap, il canale di Gary Neville, ex bandiera del Manchester United, e con la prestigiosa BBC. Questo passo segna un momento storico: è la prima volta che un creatore di contenuti online viene ufficialmente incluso in un pacchetto di diritti televisivi per un campionato nazionale professionistico. Goldbridge, noto tifoso del Manchester United, ha costruito una community immensa grazie ai suoi "watchalong", sessioni in cui commenta le partite in tempo reale, esprimendo opinioni e analisi senza però mostrare le immagini in diretta. Questo stile ha generato discussioni e, comunque, ha contribuito a far crescere l'interesse per il prodotto calcistico. Il suo canale That's Football vanta attualmente 1,38 milioni di iscritti su YouTube, un numero che testimonia la sua influenza. L'account X di That's Football ha celebrato l'intesa, dichiarando: "That’s Football trasmetterà in diretta 20 partite di Bundesliga del venerdì sera, oltre a realizzare 34 programmi settimanali nella stagione 2025-26 — il primo canale creato da un content creator con diritti ufficiali di lega.

Un accordo storico che colloca That’s Football accanto a Sky, BBC e Amazon nella strategia della Bundesliga per il Regno Unito" . Brent Di Cesare, il vero nome di Goldbridge, ha commentato con gratitudine: "Grazie alla community per averci aiutato a costruire tutto questo". Il nuovo accordo prevede che la prima partita trasmessa in diretta sul canale YouTube di Goldbridge sarà il match di venerdì 22 agosto tra Bayern Monaco e Lipsia. L'appuntamento fisso con la Bundesliga su That's Football sarà dunque il venerdì sera per le prossime due stagioni. Questa offerta include anche il canale YouTube di Neville, oltre al sito e alla piattaforma iPlayer della BBC. Le partite sul canale di Goldbridge saranno trasmesse nel suo caratteristico formato watchalong, tutte disponibili gratuitamente per il pubblico. In precedenza, i diritti live della Bundesliga nel Regno Unito erano saldamente nelle mani di Sky Sports, che detiene un accordo a lungo termine e continuerà a trasmettere le partite del sabato pomeriggio alle 17:30.



Amazon, dal canto suo, si occuperà della trasmissione di tutte le partite della domenica, ma solo a pagamento. Questa frammentazione significa che le partite della Bundesliga saranno accessibili su ben cinque piattaforme differenti nel Regno Unito. Il viraggio verso canali non convenzionali da parte della Bundesliga indica chiaramente un obiettivo strategico: raggiungere una nuova fetta di pubblico, specialmente quella più giovane e digitale, a partire da questa stagione. Questa mossa ambiziosa non fa che sottolineare come il futuro della trasmissione sportiva sia sempre più orientato verso la diversificazione e l'innovazione digitale.