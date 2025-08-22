Jackson Hole al centro dell'attenzione: la mossa di Powell sui tassi che inquieta Wall Street



Le aspettative si sono in parte ridimensionate dopo la pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione della Federal Reserve, che hanno mostrato una certa cautela.

A Wall Street, i future sull'S&P 500 si sono mantenuti stabili, senza mostrare particolare slancio per invertire una serie negativa che ha visto l'indice principale perdere terreno per cinque giorni consecutivi, avviandosi verso la settimana peggiore del mese. In precedenza, un rapporto debole sull'occupazione e dati sull'inflazione che indicavano una pressione contenuta da parte dei dazi doganali avevano spinto gli operatori a scommettere con decisione su un alleggerimento della politica monetaria. Ciononostante, ora la probabilità di un taglio dei tassi a settembre si attesta al 75,3%, in calo rispetto all'82,4% registrato in precedenza, secondo l'analisi del CME Group tramite lo strumento FedWatch.

Sul fronte valutario, l'euro ha registrato un lieve calo, scivolando dello 0,2% contro il dollaro USA.



Questo movimento segue la definizione dei dettagli di un accordo quadro commerciale tra l'Unione Europea e gli USA, siglato nel mese di luglio. Nondimeno, il yen ha mostrato una maggiore debolezza, con il dollaro che ha guadagnato lo 0,2% sulla valuta giapponese. Tale dinamica è stata influenzata dai dati sull'inflazione core del Giappone per luglio, che hanno superato le stime degli analisti e l'obiettivo di inflazione fissato dalla Banca del Giappone. Anche il Governatore Ueda parteciperà al forum di Jackson Hole questo fine settimana, accendendo ulteriori riflettori sulle sue possibili dichiarazioni.

In Asia, l'indice più ampio delle azioni della regione, escluso il Giappone, si è mantenuto pressoché invariato. Un parziale sostegno è arrivato dal buon andamento dell'indice CSI 300 della Cina, che ha guadagnato l'1,2%, proseguendo la sua striscia positiva per il terzo giorno consecutivo.





Per quanto riguarda le materie prime, il prezzo del petrolio Brent ha subito una leggera flessione, attestandosi a 67,54 dollari al barile, con un calo dello 0,2%. Questo segue i significativi rialzi della giornata precedente, in un contesto in cui Russia e Ucraina si sono scambiate accuse reciproche riguardo allo stallo del processo di pace. A ciò si aggiungono i dati provenienti dagli USA, che hanno evidenziato una robusta domanda da parte del principale consumatore mondiale di greggio. È evidente come le prossime ore a Jackson Hole si riveleranno cruciali per delineare il prossimo capitolo della politica monetaria globale e, di riflesso, l'andamento dei mercati finanziari.