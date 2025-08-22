I mercati globali in bilico tra il summit di Jackson Hole e la nuova intesa sui dazi UE-USA



Di conseguenza, Mediobanca ha dichiarato decaduta l'offerta su Banca Generali, che ha chiuso in calo del 2,7%. Banca MPS ha allargato le perdite dell'1,1%, con l'attenzione del mercato che ora si sposta sull'offerta di Rocca Salimbeni sulla stessa Mediobanca, operazione che ha già ottenuto l'adesione della holding Delfin.

Sul listino principale milanese, Leonardo ha brillato con un aumento del 4,8%, posizionandosi in testa. Questo rialzo si inserisce nel contesto del comparto della Difesa, in recupero dopo il crollo dei giorni precedenti, che era stato innescato dalle prospettive di pace in Ucraina. Il titolo ha beneficiato anche di un report positivo di J.P. Morgan, che ha incrementato il target price a 55,5 euro da 47,5. Anche Stmicroelectronics ha recuperato, con un guadagno dell'1,06%. Al contrario, il settore del lusso e quello automobilistico hanno mostrato debolezza, con Stellantis in calo dell'1,6% in coda al FTSE MIB. Anche Davide Campari ha registrato una flessione dell'1,55%.



Fuori dal paniere principale, Maire Tecnimont è salita dell'1,7%, in seguito all'aumento del target price a 14,5 euro da 12 da parte di Jefferies.

Nel mercato valutario, l'euro ha rallentato il passo rispetto al dollaro, scambiando intorno a quota 1,16, dopo l'1,1661 della vigilia in chiusura. Il Bitcoin ha continuato a scendere, attestandosi sotto i 113.000 dollari. Sul fronte energetico, il gas ha ripreso la corsa, superando i 32 euro al megawattora, mentre il petrolio ha visto un ulteriore aumento dopo la riduzione delle scorte negli Stati Uniti. Il Brent del Mare del Nord, contratto di consegna a ottobre, si è posizionato oltre i 67 dollari al barile, e il WTI per lo stesso mese ha oscillato intorno ai 63 dollari. Lo spread tra BTp e Bund è rimasto stabile, con il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark e il titolo tedesco di pari scadenza a 85 punti base, un lieve rialzo rispetto agli 82 punti della chiusura precedente.



Il rendimento BTp decennale benchmark ha mostrato anch'esso un aumento.