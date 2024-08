HCOB PMI Flash Eurozona: ad agosto aumenta l’attività ma continua il calo di ordini

Prezzi

Anche se a metà del terzo trimestre i prezzi di acquisto hanno continuato ad aumentare in modo elevato, il tasso di inflazione è rallentato ai minimi in otto mesi. Le tariffe applicate ai clienti del terziario hanno indicato il più debole rialzo da aprile 2021, mentre l’inflazione dei costi manifatturieri è rimasta invariata rispetto a luglio, mese in cui ha toccato i valori più alti in 18 mesi. Contrariamente allo scenario dei prezzi di acquisto, il tasso d’inflazione dei prezzi di vendita di agosto è accelerato, registrando il più rapido incremento in quattro mesi e più forte della media di serie. Le tariffe applicate dai servizi hanno indicato il rialzo maggiore in tre mesi, mentre i prezzi di vendita manifatturieri sono aumentati per la prima volta da aprile 2023.

BCE: probabile un taglio dei tassi

Secondo Cyrus de la Rubia, Chief Economist presso Hamburg Commercial Bank, “di primo acchito, la ripresa dell’attività dell’eurozona di agosto si presenta come una piacevole sorpresa. Osservando però con un occhio più attento, si nota come i dati forse celano qualcosa di incerto. La spinta è largamente dovuta all’aumento dell’attività del settore dei servizi in Francia, con il relativo Indice dell’Attività in rialzo di quasi cinque punti, possibilmente collegato al fermento scaturito dai Giochi Olimpici di Parigi. È tuttavia improbabile che tale vigore continuerà nei mesi futuri. Allo stesso tempo, il tasso di espansione generale del settore dei servizi della Germania è rallentato e il settore manifatturiero dell’eurozona rimane in rapido declino. Siamo però di fronte ad una situazione contrastante. Il settore manifatturiero resta bloccato in recessione, mentre quello dei servizi pare stia crescendo ad un livello decente. Detto questo, con lo svanire dello stimolo delle recenti olimpiadi in Francia e i segnali di calo dell’ottimismo nell’industria terziaria dell’eurozona, è probabile che sia solo una questione di tempo prima che le difficoltà del settore manifatturiero inizieranno ad influire anche su quello del terziario. In risposta ai precedenti tre mesi di aumenti dei costi di acquisto, le aziende del manifatturiero hanno incrementato i loro prezzi di vendita per la prima volta da aprile 2023. Malgrado l’indebolimento della domanda, le imprese pare abbiano avuto poca scelta e siano state costrette a trasferire gli oneri più alti ai loro clienti. Ciò però rappresenta un fattore positivo, e mostra quanto il mercato abbia ancora del potere decisionale nel determinare i prezzi. La BCE forse troverà qualche rassicurazione nell’ultimo indice dei prezzi. I costi di acquisto del settore dei servizi, osservati attentamente dalle autorità monetarie a causa del ruolo fondamentale che giocano i salari, hanno indicato il più lento tasso di incremento in 40 mesi. Quindi, anche se i prezzi di vendita del settore terziario sono saliti molto più velocemente di luglio, il calo della pressione dei costi, rafforza la probabilità di un taglio dei tassi di interesse da parte della BCE durante l’incontro di settembre”.