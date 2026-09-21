Petrolio in calo e diplomazia tra USA e Cina: le nuove rotte dei mercati globali





I dati sul campo offrono però una narrazione ambivalente. L'ammiraglio Brad Cooper, alla guida del comando centrale degli USA, ha riferito che i volumi di greggio e gas naturale liquefatto transitati negli ultimi quattordici giorni hanno raggiunto i livelli più alti dell'ultimo semestre. Nondimeno, i registri delle spedizioni mostrano una realtà diversa: lo scorso fine settimana solo 12 navi cisterna hanno solcato lo Stretto di Hormuz, un numero decisamente inferiore rispetto alle 35 del periodo precedente. Pare che molte imbarcazioni stiano giocando a nascondino con i radar, spegnendo i transponder per evitare di essere tracciate in acque rischiose.

L'enigma delle forniture e l'andamento dei mercati globali

Nonostante queste discrepanze visive, le analisi di Kpler confermano una ripresa delle esportazioni saudite. Dopo il crollo di agosto a 2,4 milioni di barili al giorno, il dato di settembre è risalito sopra i 4 milioni. Anche JPMorgan, incrociando le rilevazioni satellitari, ha notato un incremento del traffico energetico.











Questa disponibilità di materia prima ha dato ossigeno alle borse, influenzando positivamente gli investimenti B2B e il sentiment generale:

- il settore tecnologico in Corea del Sud ha guadagnato oltre un punto percentuale;

- i futures del Nasdaq sono saliti dello 0,6%;

- i futures dell'indice S&P 500 hanno segnato un progresso dello 0,4%;

- l'euro è rimasto stabile nel cambio con il dollaro a quota 1,1484;

- il biglietto verde si è attestato sotto i 157,00 yen.

La piazza di Tokyo è rimasta chiusa per festività, riducendo i volumi complessivi ma non l'interesse verso lo yen. Le autorità giapponesi hanno effettuato controlli sui tassi di cambio, un segnale che spesso anticipa un intervento diretto della Bank of Japan per sostenere la valuta nazionale. Sul fronte politico europeo, i mercati sembrano aver digerito senza scossoni la sconfitta elettorale del partito conservatore di Friedrich Merz in Germania, che ha registrato il peggior risultato dal 1949.



Evidentemente la stabilità dell'eurozona viene percepita come solida anche di fronte ai terremoti elettorali interni.

La diplomazia internazionale si prepara ora a una settimana intensa con l'apertura dell'assemblea generale delle Nazioni Unite. Il presidente degli USA, Donald Trump, incontrerà giovedì il leader cinese Xi Jinping. I colloqui preliminari tra il segretario al tesoro Scott Bessent e il vice premier cinese He Lifeng si sono già conclusi a New York con una proposta interessante: la creazione di un sistema di notifica per la sicurezza legata alla AI. Si tratta di un passo avanti tecnico, ma rimane da vedere se la politica riuscirà a trasformare questi protocolli in una reale distensione commerciale.

Articolo redatto da Sandro Aimone, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.



Economia

Articolo del 21/09/2026



