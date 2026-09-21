Il verdetto dell'ISTAT sul deficit e la caccia alle risorse per la manovra



Le norme del Patto di Stabilità richiedono che ogni stato membro rispetti parametri rigidi. Lo Stato deve dimostrare di saper mantenere il disavanzo sotto controllo per evitare sanzioni o restrizioni eccessive. Vincere questa sfida significherebbe ottenere una maggiore libertà d'azione per le prossime scelte economiche del governo.

Le aspettative del governo e le parole dei protagonisti

Il viceministro Maurizio Leo ha descritto l'eventuale discesa sotto il 3% come "una bella boccata d'ossigeno". Una definizione efficace per spiegare che, con un disavanzo più basso, si libererebbero risorse preziose da investire nella prossima manovra finanziaria. Oltre ai margini già concessi dall'Unione Europea per i costi energetici, si avrebbe nuova linfa per finanziare interventi a sostegno di imprese e famiglie.

Anche da Bruxelles arrivano segnali di cauto ottimismo. Valdis Dombrovskis, commissario europeo all'Economia, ha ammesso che un risultato inferiore alla soglia critica "è senz'altro una possibilità".











Questa apertura diplomatica non è passata inosservata a Roma, dove si attende il fischio finale con la stessa ansia di una finale di coppa.

Il ministro Giancarlo Giorgetti ha usato una metafora calcistica per descrivere l'attesa. Non si dichiara fiducioso, ma speranzoso. Ha chiarito la posizione del governo con parole molto dirette: "non è una decisione che prendiamo noi, la prende l'ISTAT, che agisce con assoluta indipendenza. Come ho detto un'altra volta, l'arbitro decide, il rigore è quando l'arbitro fischia".

L'attesa per un dato statistico è diventata una sorta di rito collettivo per la politica nazionale, quasi quanto la lettura dei sondaggi elettorali, ma con conseguenze decisamente più tangibili sul portafoglio dei cittadini. Gli uffici tecnici spiegano che i calcoli finali potrebbero riservare sorprese positive. Le stime preliminari della scorsa primavera si basavano su dati teorici, mentre quelle di martedì includeranno ogni singola voce di spesa e di entrata reale.

- un minore utilizzo dei fondi da parte dei ministeri;

- entrate fiscali superiori alle aspettative;

- una revisione della crescita economica complessiva;

- l'impatto reale degli oneri legati ai bonus edilizi;

- il controllo della spesa per interessi sul debito.





Questi elementi potrebbero ridurre l'esborso complessivo dello Stato di svariati miliardi. Maurizio Leo ha ribadito che il governo ha bisogno di conoscere l'esito di questa vicenda prima di definire il pacchetto di misure definitivo. La prudenza è d'obbligo, ma la speranza di avere più spazio di manovra resta concreta. Il rapporto deficit PIL Italia 2025 resta l'ago della bilancia per la stabilità economica del paese e per il rispetto degli impegni presi con l'Europa.

Articolo redatto da Davide Rossi, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

Economia

Articolo del 21/09/2026



