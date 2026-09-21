Il segreto dietro il rally di Wall Street: perché i semiconduttori stanno cambiando tutto



Vedere certi rialzi fa quasi pensare che i grafici abbiano bevuto troppo caffè, eppure i numeri sono chiari e indicano un ritorno massiccio della fiducia degli investitori.

L'attenzione degli operatori si è concentrata quasi esclusivamente sui titoli tech AI e sul comparto dei chip. I nomi che hanno dominato la scena sono stati pochi ma estremamente pesanti:

- Meta ha registrato un'impennata dell'11,43% arrivando a 741,25 dollari;

- AMD è cresciuta del 9,95% superando per la prima volta i mille miliardi di capitalizzazione;

- Intel ha messo a segno un rally del 12%;

- Arm Holdings ha guadagnato il 10%;

- Strategy ha segnato un incremento del 9,47% a 168,50 dollari.

Questi dati dimostrano come gli investimenti in semiconduttori siano tornati a essere il motore principale della finanza globale. AMD ha persino toccato un massimo storico sopra i 610 dollari, confermando che l'entusiasmo per i nuovi processori dedicati alla AI non accenna a diminuire.











Anche Tesla ha beneficiato del clima positivo in attesa della presentazione della nuova Roadster. Il mercato sembra scommettere su un futuro dove la tecnologia domina ogni aspetto produttivo, persino quello dell'eCommerce.

Le motivazioni di questa euforia non sono solo tecniche ma affondano le radici in un contesto macroeconomico che si sta facendo meno pesante. Il prezzo del petrolio WTI è sceso del 4,23% finendo a 92,02 dollari al barile, una notizia che ha dato ossigeno alle aziende che temevano l'inflazione energetica. Sul fronte geopolitico le speranze sono riposte nei colloqui alle Nazioni Unite a New York. C'è grande attesa per l'incontro previsto giovedì tra Donald Trump e Xi Jinping. A questa cena parteciperanno i vertici di Nvidia, Apple, Meta, Microsoft e Qualcomm. Chissà se tra una portata e l'altra i leader parleranno di dazi o semplicemente di quanto sia difficile trovare un buon tavolo in centro.





Rendimenti in calo e distensione tra USA e Cina

Il settore obbligazionario ha offerto un supporto decisivo al rally azionario. I rendimenti dei Treasury a dieci anni sono tornati sotto la soglia del 5%, allentando la pressione sulle valutazioni delle società tecnologiche. Questo movimento ha favorito una rotazione settoriale netta. Mentre i titoli energetici hanno sofferto per il calo del greggio, i titoli tech AI hanno ripreso il comando delle operazioni. Il Tesoro USA ha inoltre proposto un sistema di notifica bilaterale con la Cina per quanto riguarda la sicurezza della AI. Questo piccolo segnale di apertura diplomatica è bastato a rassicurare chi temeva una guerra fredda tecnologica senza fine.

Nonostante il Dow Jones arrivasse da tre settimane di perdite consecutive, questa inversione di tendenza ha ridisegnato i confini della sfida sui mercati. La leadership resta nelle mani di pochi giganti ma la forza del rimbalzo suggerisce che la propensione al rischio è tutt'altro che esaurita.



Anche le criptovalute hanno partecipato alla festa con Coinbase che ha seguito la scia positiva di Bitcoin. La sinfonia dei prezzi sembra aver trovato un accordo armonioso, ma in borsa, come nella musica, il ritmo può cambiare all'improvviso senza preavviso.

Articolo redatto da Daria Passoni, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

Economia

Articolo del 21/09/2026



