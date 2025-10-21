Oro, un volo epico a 4.381 dollari prima del crollo: le forze in gioco



Dietro a questa brusca inversione di rotta c'è principalmente un'ondata di profit-taking. Dopo una corsa così intensa, molti investitori hanno scelto di monetizzare i guadagni, vendendo le proprie posizioni per incassare i profitti accumulati. Questa decisione è stata alimentata anche dalle mutate aspettative sui futuri tagli dei tassi di interesse negli Stati Uniti. Un dollaro più forte, spinto da una minore attesa di allentamento monetario da parte della Federal Reserve, tende a rendere l'oro meno attraente per gli acquirenti che detengono altre valute, rendendolo più costoso. Il mercato ora rivolge lo sguardo ai prossimi appuntamenti cruciali. Venerdì è attesa la pubblicazione dei dati sull'inflazione negli USA, un indicatore fondamentale che fornirà nuove informazioni sullo stato di salute dell'economia americana e sulle future mosse della Federal Reserve in materia di politica monetaria. Queste cifre sono capaci di influenzare pesantemente il valore del dollaro e, di conseguenza, il prezzo dell'oro.





Un altro elemento di potenziale volatilità è l'incontro tra il presidente Trump e il presidente cinese Xi Jinping, previsto la prossima settimana in Corea del Sud. I colloqui tra le due maggiori economie mondiali possono avere ripercussioni significative sui mercati finanziari globali, impattando le decisioni degli investitori e la domanda di beni rifugio. Non solo l'oro ha risentito di queste dinamiche. Anche l'argento, un altro metallo prezioso sensibile alle fluttuazioni di mercato, ha registrato una performance negativa, cedendo oltre il 7% del suo valore. Questa sincronia segnala una più ampia ritirata dai metalli preziosi in un contesto di riposizionamento degli investitori. La fase attuale del mercato dell'oro si configura come un delicato equilibrio tra domanda di bene rifugio e logiche di profitto, il tutto intrecciato alle decisioni di politica economica e agli eventi geopolitici. Un ambiente dinamico, dove la capacità di reazione e l'analisi attenta dei dati rimangono strumenti indispensabili per navigare le complesse onde delle quotazioni.



