La fiducia nei brand resiste: come i consumatori scelgono oggi tra qualità e digitale





Questi dati emergono da Brand Connection - The Age of Meaningful Brands, uno studio approfondito condotto da Deloitte. La ricerca ha coinvolto oltre settemila consumatori in sette Paesi, includendo Italia, Francia, Regno Unito, Stati Uniti, Cina, Giappone ed Emirati Arabi Uniti. La presentazione ufficiale dello studio ha visto la partecipazione di figure di spicco come Toni Belloni, Presidente di LVMH Italia, Lorenzo Bertelli, CMO & Head of CSR di Prada Group, e Stefano Domenicali, Presidente & CEO di Formula 1, tra gli altri.

Come osservato da Andrea Laurenza, Consumer Industry Leader di Deloitte Central Mediterranean, durante l'anteprima dei risultati, i brand hanno saputo consolidare la loro posizione. Questa crescita è stata più evidente per le realtà di dimensioni minori rispetto ai marchi consolidati.



Un tale rafforzamento testimonia come i consumatori attribuiscano un valore crescente a entità con identità definite, narrazioni autentiche e relazioni dirette. Il fenomeno del "brand love" resta attuale, eppure esistono aspetti da tenere d'occhio: quasi la metà degli intervistati, il 45,7%, non si sente legato ad alcun marchio. La propensione al "brand switching" è alta, il che segnala come la fedeltà del consumatore non sia più un fatto scontato. La brand relevance, in sostanza, non è un dato statico, ma un capitale che esige un nutrimento costante.

La brand relevance, per oltre la metà dei consumatori, significa ancora la capacità dei brand di far sognare. Il 60% degli intervistati considera il marchio una garanzia di qualità e affidabilità, un appiglio per decisioni veloci e sicure (52,3%). Il brand mantiene una dimensione aspirazionale, alimentando l'immaginazione e il desiderio: il 54,8% riconosce che i marchi sanno ancora suscitare sogni. L'uso frequente e l'inserimento nei contesti quotidiani contribuiscono a forgiare una connessione emotiva profonda (52,1%), facendo del brand una presenza familiare e significativa nella vita di tutti i giorni.





In Europa, l'utilità pratica, l'autenticità e la qualità guidano le scelte. La brand connection si traduce in valore pratico quotidiano per il 62% degli intervistati, in risonanza emotiva per il 57,3%, generando un senso di comunità e appartenenza per il 55,8%, di valori condivisi per il 55,1% e nuove esperienze di scoperta per il 51,5%. La rilevanza nella vita di ogni giorno è il motore principale della connessione: i consumatori apprezzano i brand che semplificano la quotidianità (63,8%), che assicurano qualità (63,6%) e che dimostrano autenticità e coerenza con i propri valori (62,2%). Nel continente europeo, in particolare, il legame con i marchi è prevalentemente funzionale e pragmatico. I principali driver di scelta sono:

- rilevanza quotidiana (71,1%);

- autenticità (68,4%);

- qualità (67,7%);

- affidabilità (65,5%).

Sul fronte della risonanza emotiva, la nostalgia marketing gioca un ruolo chiave: sei intervistati su dieci preferiscono i marchi legati a bei ricordi (60,5%), capaci di intrattenere (58,4%) e di contribuire al benessere e alla salute emotiva delle persone (56,9%).



Questa componente emozionale è particolarmente significativa negli Emirati Arabi Uniti (77,7%), in Cina (66,3%) e negli Stati Uniti (66,1%), dove il brand si fonde con l'identità individuale e collettiva. Persino in Giappone, nonostante una generale tendenza a risposte più contenute, la sfera emotiva emerge come la leva più importante: qui il brand è apprezzato per la sua capacità di accompagnare con discrezione i momenti di vita e di assicurare affidabilità.

I marchi fungono da simbolo di identità. Il 56,3% vede nel brand scelto uno "specchio valoriale". I consumatori riconoscono il valore dei brand che ascoltano attivamente i clienti (60,6%) e che fanno sentire ciascuno apprezzato e unico (56%). Questo aspetto, unito alla componente emotiva, è particolarmente rilevante tra i giovani di 18-34 anni (58,5%), per i quali il brand è anche un canale di appartenenza sociale e di inclusione in una specifica comunità. Il legame si rafforza quando il brand è percepito come autentico e coerente, ma anche quando diventa un riflesso dei valori del consumatore (56,3%), aiutandolo a esprimere la propria personalità e i propri principi (54%).



La connessione si intensifica laddove il brand suscita orgoglio nell'uso (53,5%), generando un riconoscimento identitario.

L'esperienza cliente è fondamentale per saldare il legame. La competenza, l'efficienza e l'empatia del personale restano primarie per rafforzare la relazione tra brand e consumatori. I clienti cercano competenza, empatia e supporto, specie nei mercati dove il contatto umano fa ancora la differenza, come negli USA (30,6%), l'Italia (29,5%) e il Regno Unito (28,8%). Negli Emirati Arabi Uniti, per contrasto, l'accessibilità e la rapidità costituiscono la base per costruire un legame. In Europa, specialmente nel settore Fashion & Luxury (33,2%) e nel Food & Beverage (28,9%), si attribuisce grande importanza ai pagamenti, alle consegne e ai processi di reso veloci. I consumatori vedono nella fluidità dell'ultima fase del processo un indicatore significativo della qualità del brand. Per quanto riguarda le generazioni, gli over 55 cercano interazioni umane rassicuranti, ma i più giovani (18-34 anni) preferiscono la semplicità dei pagamenti e la fluidità di consegna e rimborsi.





La fedeltà del consumatore e il mondo digitale sono sempre più interconnessi: l'accessibilità digitale ai prodotti e servizi si conferma il driver più importante (44%) in tutti i settori e nella maggior parte delle aree geografiche. Gli USA e il Regno Unito guidano questa esigenza, con picchi nel Food & Beverage (USA 52,9%; Regno Unito 55,4%) e nel Turismo (USA 53,3%; Regno Unito 61,3%). Rispetto all'Europa (25,9%), l'Asia (32%) mostra una maggiore propensione verso tecnologie innovative ed esperienziali. In questi Paesi, la gamification e l'uso della realtà aumentata sono più importanti, poiché i consumatori, in particolare i giovani, vivono lo shopping come intrattenimento e sono abituati a ecosistemi digitali che integrano gioco, socialità e acquisto. Infine, gli Emirati Arabi Uniti (29,3%) e la Cina (30,6%) mostrano anche un maggiore interesse per chatbot, strumenti di AI e assistenti vocali, evidenziando una forte spinta verso l'engagement digitale avanzato.





Il social commerce è un fenomeno in espansione: in Italia il 56% degli utenti desidera acquistare prodotti o servizi attraverso i social media. Nell'ambito delle piattaforme digitali – social media, metaverso – le promozioni esclusive o le esperienze interattive sono considerate gli aspetti più rilevanti per rafforzare il legame con il marchio (rispettivamente per il 60% e il 57% dei consumatori). Il social commerce riveste una maggiore importanza in Europa, soprattutto in Francia (57,6%) e Italia (56,6%), dove oltre la metà dei clienti si aspetta di poter acquistare prodotti tramite i social. Lo storytelling e il contenuto emozionale sono più apprezzati in Asia (Giappone 52% e Cina 49,4%), ma anche in Italia nel settore Food (56,4%). La comunicazione tramite influencer è rilevante soprattutto per i giovani (18-24 anni 40% e 25-34 anni 42%), e si rivela centrale negli Emirati Arabi Uniti (47,3%), in Cina (47,3%) e negli USA (42,2%), mentre risulta più marginale in Europa (28%).





«Essere rilevante per un brand significa occupare uno spazio autentico e significativo nella vita delle persone, entrando in risonanza con i valori, i bisogni e le emozioni del proprio pubblico. La rilevanza nasce dal senso di appartenenza, dall’idea che quel marchio “capisca” qualcosa di noi – un modo di vivere, un desiderio, un punto di vista sul mondo», ha sottolineato Laurenza. «L’autenticità – cioè la capacità di restare fedele alla propria identità anche quando cambia il contesto – costruisce fiducia e rispetto, due ingredienti fondamentali per restare nel tempo. E la vera rilevanza si conquista quando un brand non si limita a vendere, ma partecipa alla conversazione culturale. Quando diventa parte dell’immaginario collettivo o contribuisce, anche in modo sottile, a cambiare prospettive, abitudini o sensibilità. Perché dietro ogni brand ci sono persone, e sono quelle che gli danno calore, empatia, vulnerabilità.

Un brand che ammette i propri errori, che comunica con onestà, che fa scelte chiare – anche impopolari – resta credibile ».



