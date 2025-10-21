Investimenti in pausa, ma la sorpresa è oltreconfine: le aziende italiane sfidano l'incertezza



Queste sono le considerazioni che emergono dall'ultimo EY Parthenon Bulletin, frutto di interviste a oltre 1.200 manager in tutto il mondo, con uno sguardo approfondito sui primi nove mesi dell'anno.

Inevitabilmente, questa incertezza si riflette sulle decisioni di investimento delle aziende, comprese le operazioni di M&A. Di fronte a uno scenario così fluido, la trasformazione tecnologica e la riorganizzazione della produzione in mercati strategici per eludere i dazi si affermano come priorità assolute. In Italia, il 28% dei CEO intervistati ha dichiarato di aver messo in pausa o ridotto gli investimenti, un dato che contrasta nettamente con l'8% registrato a livello globale. Molti preferiscono prendere tempo, analizzare meglio le opportunità sui mercati e comprendere appieno gli impatti delle nuove tecnologie. Questo atteggiamento attendista può essere letto anche in chiave positiva: le aziende italiane mostrano consapevolezza di vivere una fase di profonda trasformazione e sanno che un nuovo equilibrio richiederà tempo per consolidarsi.



Questo vale sia per la situazione geopolitica che per quella commerciale. L'introduzione dei dazi statunitensi, percepiti come un elemento con effetti a lungo termine, ha imposto alle aziende riflessioni cruciali sulla necessità di riorganizzare le attività produttive. Alcune realtà stanno considerando di spostare gli investimenti verso nuovi mercati, mentre altre valutano l'ipotesi di portare almeno alcune fasi della produzione, come l'assemblaggio finale, direttamente negli Stati Uniti.

Nonostante questo scenario, i volumi delle operazioni di M&A portate a termine da aziende italiane sono rimasti sostanzialmente stabili nei primi nove mesi dell'anno. Un recupero significativo nel terzo trimestre ha compensato il calo registrato nei primi sei mesi. Tra gennaio e settembre, sono state annunciate 958 operazioni, contro le 1.068 dello stesso periodo del 2024, per un valore totale di 57 miliardi di euro. Questo valore, in linea con l'anno precedente, è stato sostenuto principalmente dalla realizzazione di "megadeal", ovvero operazioni con un valore superiore a un miliardo di euro.





La metà dei manager intervistati ha ben chiaro che il contesto attuale esige una notevole capacità e rapidità di adattamento. È essenziale accelerare i processi di trasformazione, soprattutto in due direzioni chiave: l'innovazione tecnologica e la diversificazione dei mercati. Questo può avvenire tramite investimenti interni, ma sempre più spesso le aziende scelgono di accelerare la trasformazione attraverso operazioni di M&A per acquisire nuove competenze oppure cedendo asset per ottenere la liquidità necessaria da reinvestire.

Non possiamo parlare di un vero e proprio boom di operazioni, ma il livello di attività si presenta decisamente più elevato rispetto a dodici mesi fa. In particolare, è cresciuta la progettualità cross-border. Le acquisizioni all'estero annunciate da aziende italiane nei primi nove mesi del 2025 sono state 239, un aumento del 10% rispetto al 2024, per un valore complessivo di 19,9 miliardi di euro. Queste operazioni spesso rispondono all'esigenza di riposizionare le aziende su mercati strategici e di gestire la questione dei dazi.



La maggior parte di questi investimenti si è diretta verso gli Stati Uniti. Ciò indica che le imprese italiane stanno cogliendo diverse opportunità su questo mercato, approfittando anche di una temporanea debolezza di alcuni competitor tedeschi e francesi.

Questo attivismo dimostra che, nonostante la necessità di prendersi tempo per ripensare le proprie strategie di fronte a una situazione in rapido mutamento, le imprese italiane mantengono un robusto ottimismo sulla possibilità che l'incertezza attuale possa condurre a un nuovo equilibrio. Lo conferma il dato relativo al livello di fiducia dei CEO italiani sul futuro, che rimane elevato: l'88% degli intervistati si dichiara fiducioso sulle prospettive economiche a dodici mesi, una percentuale superiore alla media mondiale dell'84%.