Il settore edile frena ad agosto 2025, la produzione scende, ma l'orizzonte resta stabile (dati Istat)

Il cuore pulsante dell'economia italiana, il settore delle costruzioni, ha mostrato un inatteso rallentamento. Dopo un breve respiro di crescita a luglio, la produzione edilizia ha registrato un calo significativo, ritornando ai livelli più bassi osservati da marzo. Questo arretramento segna un momento di riflessione per un comparto che ha trainato l'economia in tempi recenti. L'Istituto Nazionale di Statistica (Istat) ha infatti rivelato una flessione dell'1,6% nell'attività produttiva durante il mese di agosto. È un dato che cattura l'attenzione, soprattutto per la sua repentinità. Questa contrazione arriva dopo un periodo di slancio che aveva caratterizzato i mesi precedenti, lasciando presagire una possibile decelerazione nell'andamento complessivo.



Nonostante la battuta d'arresto mensile, il quadro generale per il trimestre estivo, ovvero giugno, luglio e agosto, si presenta con maggiore stabilità. In questo periodo, l'andamento del comparto edile ha mantenuto una rotta più equilibrata, evidenziando persino un leggero incremento se paragonato ai tre mesi immediatamente precedenti. Questo suggerisce una resilienza di fondo, capace di attutire gli impatti di singole fluttuazioni. La forza motrice del settore, comunque, continua a essere alimentata dai lavori di riqualificazione e dagli interventi infrastrutturali. Questi progetti, ancora in pieno svolgimento, costituiscono un pilastro fondamentale per sostenere l'occupazione e gli investimenti. La crescita è indubbia, eppure appare più misurata rispetto all'accelerazione poderosa che ha contraddistinto la prima parte dell'anno. Guardando ai primi otto mesi complessivi, la produzione nelle costruzioni si conferma su valori superiori a quelli dell'anno passato. Questo indica una solidità strutturale, malgrado le oscillazioni che si manifestano di mese in mese.


L'Istat stesso sottolinea come la dinamica congiunturale, sebbene mostri una certa debolezza, sia comunque orientata verso una fondamentale stabilità. Il settore, di fatto, continua a navigare su un percorso di consolidamento, affrontando le sfide con una base robusta.


Il settore edile frena ad agosto 2025, la produzione scende, ma l'orizzonte resta stabile (dati Istat)
