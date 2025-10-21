Il settore edile frena ad agosto 2025, la produzione scende, ma l'orizzonte resta stabile (dati Istat)

Il cuore pulsante dell'economia italiana, il settore delle costruzioni, ha mostrato un inatteso rallentamento. Dopo un breve respiro di crescita a luglio, la produzione edilizia ha registrato un calo significativo, ritornando ai livelli più bassi osservati da marzo. Questo arretramento segna un momento di riflessione per un comparto che ha trainato l'economia in tempi recenti. L'Istituto Nazionale di Statistica (Istat) ha infatti rivelato una flessione dell'1,6% nell'attività produttiva durante il mese di agosto. È un dato che cattura l'attenzione, soprattutto per la sua repentinità. Questa contrazione arriva dopo un periodo di slancio che aveva caratterizzato i mesi precedenti, lasciando presagire una possibile decelerazione nell'andamento complessivo.