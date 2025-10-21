Il FTSE MIB vola in alto: la spinta inattesa di banche e case automobilistiche



Si tratta di una strategia che consolida ulteriormente la posizione di BPER Banca, dopo la sua offerta volontaria dello scorso luglio. Quell'operazione le aveva già permesso di incrementare la partecipazione al 58,49%, assicurandosi il controllo pieno dell'istituto valtellinese.

Non solo le banche hanno brillato. Anche il settore automobilistico ha contribuito significativamente alla giornata positiva. Stellantis ha evidenziato una crescita del 4,7%, dimostrando una solidità notevole. Allo stesso modo, Ferrari ha visto le sue azioni apprezzarsi dell'1,1%. La performance di Stellantis è sostenuta da dati incoraggianti: l'azienda ha infatti riportato un aumento dell'11,5% nelle vendite di auto passeggeri nei trenta Paesi europei nel settembre 2025. Questo le ha permesso di raggiungere una quota di mercato del 15,4% nel terzo trimestre.

A completare il quadro dei rialzi, la quotazione di Eni ha beneficiato dell'andamento dei prezzi del petrolio. La società energetica ha segnato un modesto +0,4%.

Non tutti i titoli hanno seguito la corrente rialzista, ovviamente.



Alcune realtà hanno registrato delle flessioni. Tra queste, Recordati ha ceduto l'1,1%. Anche Banco BPM ha chiuso in ribasso dello 0,8%. Infine, Telecom Italia ha perso lo 0,7%. Nonostante queste contrazioni isolate, la giornata ha lasciato un segno positivo sull'indice di riferimento italiano.