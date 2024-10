Microsoft lancia 'i dipendenti AI' per automatizzare compiti aziendali



Microsoft sta introducendo degli agenti di intelligenza artificiale (AI) autonomi, o "dipendenti virtuali", in grado di svolgere compiti come la gestione delle richieste dei clienti e l'identificazione dei lead di vendita. Questa mossa arriva in un momento in cui il settore tecnologico sta cercando di dimostrare agli investitori che il boom dell'AI può produrre prodotti indispensabili.

Microsoft offre la possibilità di creare agenti AI personalizzati

La società statunitense sta offrendo ai propri clienti la possibilità di costruire i propri agenti AI, oltre a rilasciare 10 bot pre-impostati in grado di svolgere una serie di ruoli, tra cui la gestione della catena di approvvigionamento e l'assistenza clienti.

Tra i primi utilizzatori di Copilot Studio, il prodotto che verrà lanciato il prossimo mese, c'è la società di consulenza di alto livello McKinsey, che sta creando un agente per elaborare le nuove richieste dei clienti, svolgendo compiti come la programmazione di riunioni di follow-up. Altri utenti precoci includono lo studio legale Clifford Chance e il rivenditore Pets at Home.

Microsoft punta sull'AI per aumentare la produttività

Microsoft sta presentando gli agenti AI, che svolgono compiti senza intervento umano, come un esempio della capacità della tecnologia di aumentare la produttività, una misura dell'efficienza economica, o la quantità di output generata da un lavoratore per ogni ora lavorata.

Il CEO di Microsoft, Satya Nadella, ha rivelato gli agenti AI durante un evento aziendale a Londra, affermando che lo strumento ridurrebbe la "fatica" e aumenterebbe la produttività liberando tempo per svolgere compiti più importanti.

"Questi strumenti stanno cambiando radicalmente l'outsourcing, aumentando il valore e riducendo gli sprechi", ha detto.

Nadella ha descritto Copilot Studio, che non richiede competenze di codifica da parte dei suoi utenti, come un "modo senza codice per poter costruire agenti". Microsoft alimenta gli agenti con diversi modelli di AI sviluppati internamente e da OpenAI, lo sviluppatore di ChatGPT.

Microsoft sta sviluppando agenti AI in grado di effettuare transazioni

Microsoft sta anche sviluppando un agente AI in grado di effettuare transazioni per conto degli utenti. Il responsabile dell'AI della società, Mustafa Suleyman, ha affermato di aver visto "demo incredibili" in cui l'agente effettua un acquisto in modo indipendente, ma che ha anche subito "momenti di incidente" durante lo sviluppo.

Suleyman ha aggiunto, tuttavia, che un agente con queste capacità emergerà "in trimestri, non in anni".

Microsoft rassicura sulle paure di impatto dell'AI sull'occupazione

Interrogato sulle paure dell'impatto dell'AI sull'occupazione, Charles Lamanna, vicepresidente aziendale di Microsoft, ha dichiarato al Guardian che gli agenti eliminerebbero gli aspetti "banali e monotoni" di un lavoro.

"Penso che sia molto più uno strumento di abilitazione e di empowerment che altro", ha detto.

Lamanna ha affermato che l'avvento di strumenti di AI come gli agenti nell'ambiente lavorativo moderno è paragonabile all'arrivo dei personal computer diversi decenni fa.

"Il personal computer non è apparso su ogni scrivania all'inizio, ma alla fine è stato su ogni scrivania perché ha portato così tanta capacità e informazioni a portata di mano di ogni dipendente", ha detto.