Legge di Bilancio 2025: assunzioni agevolate e nuove tasse per il digitale



La Legge di Bilancio 2025 è arrivata in Parlamento, portando con sé una serie di novità che promettono di cambiare il panorama economico italiano. Tra le misure più rilevanti spiccano incentivi per le assunzioni e un fisco più aggressivo, ma non mancano le polemiche.

Assunzioni agevolate e bonus per il trasferimento

La Manovra 2025 introduce una maxideduzione sulle assunzioni a tempo indeterminato, prorogata fino al 2027. Questa agevolazione, che può arrivare al 30% per categorie “difficili” da piazzare (ad esempio, ex detenuti, donne con figli piccoli e disoccupati di lunga durata), rappresenta un incentivo importante per le aziende che desiderano ampliare la propria forza lavoro. Per beneficiare della deduzione, però, le aziende devono effettivamente aumentare il numero dei propri dipendenti.

Un'altra novità è il bonus per chi si trasferisce oltre i 100 chilometri dalla propria residenza. Questa misura, che prevede fringe benefit maggiorati e premi più consistenti, mira a incentivare la mobilità geografica dei lavoratori.

Inoltre, è stata confermata la tassazione agevolata sui premi di produttività, con aliquote che restano al 5% per redditi fino a 80.000 euro.

Congedi parentali e sgravi contributivi per le mamme

La Manovra 2025 prevede anche un'estensione dell'esonero contributivo per le lavoratrici con due figli, inizialmente previsto solo per il 2024. Questa agevolazione, che esonera al 100% dalle tasse le lavoratrici madri fino al decimo anno di età del figlio più piccolo, sarà estesa anche alle lavoratrici autonome. La misura ha già beneficiato circa 570.000 donne nel 2024, per un totale di 500 milioni di euro.

Anche i congedi parentali sono stati oggetto di modifiche. I mesi indennizzati all'80% passano da due a tre, confermando la possibilità di un'indennità maggiorata e rendendola permanente. L'obiettivo è di facilitare la conciliazione tra lavoro e famiglia, garantendo maggiore stabilità economica per i genitori che scelgono di prendersi cura dei propri figli.

Web tax e bolle doganali digitali

La Legge di Bilancio 2025 introduce una stretta fiscale sul mondo digitale. La web tax, infatti, sarà estesa a un numero maggiore di imprese, eliminando i vecchi tetti di fatturato. Le aziende che operano online dovranno quindi prepararsi a un aumento delle tasse. Inoltre, le bolle doganali saranno digitalizzate, eliminando la necessità di utilizzare la carta.