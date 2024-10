Borsa Italiana: Seduta Mista, Spread in Crescita



La prima seduta della settimana si è conclusa con un andamento misto per Borsa Italiana, con i principali indici in calo, mentre i titoli del settore petrolifero hanno registrato un rialzo.

Rating, Petrolio e Borsa

L'agenzia di rating Fitch ha confermato a "BBB" il rating sul debito della Repubblica Italiana, migliorando a "positivo" l'outlook. Tuttavia, S&P Global ha ribadito sia rating che outlook. La notizia ha portato ad un allargamento dello spread Btp-Bund oltre i 120 punti, con il rendimento del Btp decennale che ha superato il 3,5%. I prezzi del petrolio sono saliti a New York, con il contratto con scadenza a novembre 2024 che si è attestato a 70 dollari al barile. Questo ha portato a una seduta positiva per i titoli del settore petrolifero. ENI ha guadagnato l'1,09% a 14,256 euro, Saipem ha guadagnato l'1,33% a 2,018 euro e Tenaris ha guadagnato l'1% a 14,675 euro.

Banche in Difficoltà, Mondo TV in Rally

Il settore bancario ha subito un calo significativo. Il Monte dei Paschi di Siena ha registrato una perdita del 2,73% a 5,266 euro. Mondo TV ha continuato il suo rally al segmento STAR, registrando un aumento del 7,32% a 0,17 euro dopo l'ottima performance della seduta di venerdì. Monnalisa ha terminato la seduta con un balzo del 30,8% a 0,85 euro. Borsa Italiana ha comunicato che da lunedì 21 ottobre 2024 e fino a successiva comunicazione sulle azioni ordinarie della società non sarà consentita l'immissione di ordini senza limite di prezzo (ordini al meglio).

Chiusura Mista per i Mercati Europei

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee hanno terminato la giornata con variazioni frazionali. Il FTSEMib ha perso lo 0,71% a 34.956 punti, dopo aver oscillato tra un minimo di 34.954 punti e un massimo di 35.278 punti. Il FTSE Italia All Share ha chiuso in calo dello 0,73%. Segno meno anche per il FTSE Italia Mid Cap (-1,05%) e per il FTSE Italia Star (-0,78%). Nella seduta del 21 ottobre 2024 il controvalore degli scambi è sceso a 2,24 miliardi di euro, rispetto ai 2,81 miliardi di venerdì. L'euro è sceso sotto gli 1,085 dollari.