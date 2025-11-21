Francia vs Italia: spread convergenti dei titoli Stato mascherano fondamentali credito diversi



Entrambi i Paesi godono di prospettive economiche simili. La crescita del Prodotto Interno Lordo reale è proiettata in media all'1% per la Francia e allo 0,8% per l'Italia nel periodo 2025-2030. Queste cifre sono supportate da riforme del mercato del lavoro che hanno ridotto i tassi di disoccupazione, portandoli al 7,6% in Francia e al 6,1% in Italia.

I due Paesi hanno dimostrato una robusta capacità di resistenza agli shock esterni. Hanno gestito bene, per esempio, l'introduzione di dazi più elevate da parte degli Stati Uniti (rating AA-/Stabile), che rappresentano il loro secondo mercato di esportazione dopo l'Unione Europea. Questo deriva dalle loro economie diversificate, da bilanci aziendali privati solidi e da settori bancari forti.

Eppure, un elemento gioca nettamente a favore del profilo di credito italiano. L'Italia, infatti, proietta un avanzo delle partite correnti pari a circa l'1,5% del PIL in media entro il 2030, una posizione in netto contrasto con la Francia, che prevede un conto corrente in sostanziale pareggio. L'Italia è anche un creditore internazionale netto, con una posizione pari all'11% del PIL nel secondo trimestre del 2025.



La Francia, d'altro canto, rimane un debitore netto (22% del PIL).

Nondimeno, il confronto sul debito pubblico Italia Francia e sulle variabili di stock fiscale evidenzia ancora un significativo vantaggio per la Francia. La Francia è storicamente più ricca su base pro capite. Questo riflette una produttività più elevata, che rimane una debolezza strutturale di lunga data per il profilo di credito italiano. Il divario nel PIL nominale tra i due Paesi, ampliato dai primi anni 2000, dovrebbe persistere almeno fino al 2030. Si prevede che il PIL pro capite francese rimarrà circa il 5% superiore a quello italiano, attestandosi intorno ai 64.000 dollari internazionali nel 2024 rispetto ai 61.000 dollari in Italia.

Sul fronte del debito pubblico Italia Francia, la Francia ha un fardello inferiore, pari al 115% del PIL nel secondo trimestre del 2025, contro il 138% dell'Italia. Un debito inferiore e oneri finanziari netti ancora moderati conferiscono a Parigi maggiore flessibilità fiscale per gestire ritardi nel consolidamento o potenziali scosse esterne.



L'Italia, con un onere degli interessi maggiore e prospettive di crescita meno brillanti, si trova invece ad affrontare sfide più acute per la sostenibilità debito Paesi UE.

Entrambi i Paesi godono di una lunga scadenza media del debito, 8,6 anni per la Francia e 7,1 anni per l'Italia. Ciononostante, i tassi di rifinanziamento più elevati avranno un impatto più rapido sul bilancio italiano a causa dello stock di debito in rapporto al PIL più elevato e del maggiore fabbisogno lordo di finanziamento. Si stima che i pagamenti netti per interessi come quota delle entrate francesi aumenteranno al 7% entro il 2030, partendo dal 4% nel 2025, un livello che sarà comunque inferiore all'8% stimato per l'Italia nel 2024.

Nonostante l'Italia mantenga un surplus primario, il suo programma di finanziamento pianificato per il 2026 è ingente. È stimato tra i 350 e i 400 miliardi di euro, circa il 16-18% del PIL. Il fabbisogno francese è minore, pari a 310 miliardi di euro per emissioni a medio e lungo termine (circa il 10% del PIL). La resilienza finanziaria di entrambi i Paesi beneficia comunque di una gestione del debito efficace e di un quadro politico e monetario europeo di supporto.





L'Italia gode anche di un vantaggio strutturale dato dalla quota relativamente ampia, sebbene in calo, di debito pubblico Italia Francia detenuto da investitori residenti, stimata appena sotto il 70%. La Francia, invece, dipende maggiormente da investitori non residenti (circa il 50% del totale), che potrebbero essere più sensibili all'incertezza politica interna e internazionale.

Le pressioni fiscali legate all'invecchiamento della popolazione, agli investimenti per la difesa e alla doppia transizione ecologica e digitale appaiono più gestibili per la Francia. Il Paese ha un outlook demografico più favorevole, con un rapporto di dipendenza degli anziani proiettato al 50% nel 2050, rispetto a oltre il 60% per l'Italia. La Francia è anche avvantaggiata per l'aumento graduale della spesa per la difesa verso il 2,5% del PIL, dato che dispone di una grande base industriale e di investimenti storici a sostegno del suo ruolo guida nella sicurezza europea. Inoltre, il Paese è meglio posizionato nella transizione energetica e digitale grazie alla sua flotta di centrali nucleari e a un ecosistema digitale robusto.



L'Italia, in confronto, deve gestire una delle più alte dipendenze dalle importazioni energetiche tra i Paesi dell'UE, pari al 75% nel 2023, contro il 45% della Francia.

La convergenza di rating diventa più probabile alla luce della stabilità politica italiana e della prudenza fiscale dimostrata. In Francia, gli elevati deficit di bilancio e l'incertezza sul consolidamento fiscale restano preoccupanti. La recente sospensione della riforma delle pensioni del 2023 fino al 2027 potrebbe ulteriormente appesantire la spesa per la protezione sociale. L'instabilità politica francese e l'incertezza post-elettorale del 2027 complicano l'obiettivo di ridurre il deficit sotto il 3% del PIL entro il 2030, un traguardo che l'Italia dovrebbe aver raggiunto già quest'anno.

Di conseguenza, il debito pubblico Italia Francia è destinato a muoversi su traiettorie diverse nel breve termine. Si prevede che il debito pubblico francese rimanga su un trend di crescita nei prossimi cinque anni. Le dinamiche fiscali italiane, invece, sono più favorevoli, guidate dal surplus primario, dalla stabilità politica e dalla continuità delle politiche.



Sebbene il piano di bilancio 2026-2028 includa tagli fiscali per i redditi medi, si stima che il surplus primario italiano aumenterà costantemente fino a superare l'1,8% entro il 2030, stabilizzando il rapporto debito-PIL intorno al 136%. Ciò contribuirà a mitigare le preoccupazioni sulla sostenibilità debito Paesi UE. La differenza tra il debito-PIL francese e quello italiano diminuirà gradualmente, ma rimarrà comunque considerevole, attestandosi in media intorno ai 15 punti percentuali entro il 2030.

