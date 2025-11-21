La sorpresa del PMI manifatturiero Giappone a novembre 2025: la produzione industriale è vicina alla svolta



L'indice PMI manifatturiero Giappone si è attestato a 48,8 punti. Si tratta di un valore nettamente superiore ai 48,2 punti registrati a ottobre. Questo risultato è in linea con le aspettative del mercato, anch’esse ferme a 48,8. L'indice si mantiene sotto la soglia critica dei 50 punti. Tecnicamente, ciò denota che l'attività del settore è ancora in contrazione. Eppure, la velocità con cui questa contrazione sta rallentando è la vera notizia che anima i mercati internazionali e suggerisce l'avvicinarsi di un punto di svolta. Se l'industria mostra segnali di frenata meno intensi, il settore terziario continua inarrestabile a trainare l'economia nazionale. La crescita settore servizi B2B rimane un pilastro dell’espansione, un fattore chiave per la resilienza dell'economia nipponica. La stima flash del PMI dei servizi è rimasta stabile rispetto al mese precedente, fissandosi a un robusto 53,1 punti. Questo risultato dimostra inequivocabilmente la forza della domanda interna e la solidità dei servizi alle imprese. Di conseguenza, anche l'indice composito ha beneficiato di questa forza combinata.



Il PMI Composite, che aggrega manifattura e servizi, si è mosso a 52,0 punti, migliorando rispetto ai 51,5 del mese precedente. L'economia privata giapponese sta accelerando, raggiungendo il ritmo di crescita più rapido registrato negli ultimi tre mesi. Questi sondaggi flash PMI indicano un ulteriore e chiaro miglioramento della dinamica di crescita. La produzione complessiva del settore privato è aumentata al ritmo più veloce degli ultimi novanta giorni. È stato il settore dei servizi che ha continuato a fungere da pilastro per l'espansione dell'attività totale. Le fabbriche, d’altra parte, hanno dovuto affrontare una domanda dei clienti piuttosto debole, un elemento che ancora pesa sulle decisioni di investimento. Ciononostante, si nota un elemento particolarmente incoraggiante che suggerisce che il peggio per la manifattura potrebbe essere ormai alle spalle. La produzione industriale è diminuita al ritmo meno intenso da agosto. Questo suggerisce che le condizioni operative si stanno muovendo concretamente verso la stabilizzazione produzione industriale, un segnale prezioso per gli investitori.



