Il segnale da Tokyo: l'ombra del rischio intervento valutario sul rally di Wall Street



Nonostante qualche segnale di "dip-buying", ovvero l'acquisto sui ribassi, l'incertezza regna sovrana in tutti i principali centri finanziari, da New York a Milano.

A intensificare l'ansia globale si è aggiunto il fronte asiatico. I trader sono in allerta a seguito delle esplicite minacce provenienti dal Giappone, dove il Ministro delle Finanze, Satsuki Katayama, ha preannunciato un imminente intervento sui mercati valutari per sostenere lo yen. Questa dichiarazione forte ha preceduto l'annuncio, a lungo atteso, di un sontuoso pacchetto di stimolo da 135 miliardi di dollari da parte dell'amministrazione Takaichi, una misura che ha immediatamente innescato una pressione al ribasso sui titoli di stato giapponesi.

A complicare ulteriormente la posizione della Banca del Giappone è arrivato il dato sull'inflazione. La statistica, diffusa venerdì, ha mostrato che l'inflazione core ha subito un'accelerazione nel mese di ottobre:

- I prezzi sono cresciuti del 3,0% su base annua a ottobre;

- Questo valore è saldamente al di sopra dell'obiettivo del 2% fissato dalla banca centrale.





Nonostante il panico che ha contagiato i mercati azionari, il timore di un rischio intervento valutario

- ha agito da catalizzatore per lo yen, che si è rafforzato dello 0,2% contro il dollaro raggiungendo quota 157,19 yen, complice anche la domanda per asset rifugio da parte degli investitori.

La reazione delle borse asiatiche è stata drastica. L'indice Nikkei è crollato del 2,4%, portando la sua perdita settimanale complessiva al 3,5%. L'indice più ampio di MSCI per l'Asia-Pacifico, escluso il Giappone, ha subito un tonfo del 2,5%, accumulando il peggior calo settimanale (3,7%) da aprile, periodo segnato dalle turbolenze tariffarie legate al Giorno della Liberazione.

L'onda di vendita è destinata a investire anche i mercati dell'Europa. I futures sul pan-europeo Euro Stoxx 50 e quelli sul DAX tedesco hanno ceduto l'1,4% ciascuno nelle prime contrattazioni. Anche i futures FTSE di Londra hanno registrato un ribasso dell'1%.



Per le aziende europee, soprattutto quelle con forte propensione all'export, l'instabilità dei tassi di cambio e la costante volatilità mercati globali richiedono una gestione del rischio meticolosa e attenta.

Il contesto di stress si è manifestato anche in altri settori. Nel comparto delle materie prime, i prezzi del petrolio sono scesi per la terza sessione consecutiva. Il greggio Brent ha perso l'1,3%, attestandosi a 62,54 dollari al barile, alimentato dalle rinnovate speranze di un accordo di pace tra Russia e Ucraina. L'oro, considerato l'asset rifugio per eccellenza, ha ceduto lo 0,7%, con scambi a 4.059,27 dollari l'oncia, un segnale evidente di liquidazione per coprire le perdite sui mercati azionari. A rimarcare il clima di generale disagio, si è verificato persino un incendio nella sede del vertice COP30 in Brasile. Questo evento inatteso ha interrotto i colloqui proprio nel momento cruciale in cui i negoziatori cercavano un accordo per rafforzare gli sforzi internazionali sul clima.





Per chi opera in ambito B2B, l'esigenza di adottare strategie investimento B2B

- difensive e di lungo respiro diventa cruciale in un panorama tanto incerto. I futures sulle azioni S&P 500 di Wall Street hanno mostrato un timido segnale di ripresa, con un aumento dello 0,4%, ma questo modesto rimbalzo si colloca ancora molto al di sotto dei massimi recenti. La cautela rimane, pertanto, la linea guida per i portafogli in tutto il mondo.