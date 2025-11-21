Il futuro di Comau: l'uscita di Stellantis aprirà una nuova era della robotica italiana?



One Equity Partners ha già acquisito la quota di maggioranza di Comau alla fine del 2024, rilevandola da Stellantis. Quella transazione aveva valutato l'intera Comau circa 300 milioni di euro, inclusi i debiti. Stellantis, però, ha deciso di reinvestire circa metà della somma ottenuta per mantenere una quota di minoranza pari al 49,9%, incassando circa 150 milioni di euro. La permanenza di Stellantis nel capitale della società con sede a Grugliasco, nel Torinese, sembra essere solo provvisoria. Il costruttore automobilistico, nato dalla fusione tra Fiat Chrysler e Peugeot, detiene infatti un diritto di vendita della sua partecipazione residua a One Equity Partners a partire dal 2027. Simmetricamente, il fondo statunitense ha un’opzione che gli consente di salire al 100% entro tre anni, acquistando la minoranza detenuta da Stellantis. Sebbene questi diritti non impongano obblighi immediati, la loro esistenza lascia presagire che la completa uscita di Stellantis dall'azionariato di Comau sia pianificata. La partnership industriale, ciononostante, è destinata a proseguire con forza.



Comau, infatti, è un fornitore essenziale per Stellantis, tanto da aver dato un contributo fondamentale allo sviluppo della nuova 500 ibrida. Antonio Filosa, il CEO di Stellantis, ha recentemente sottolineato ai sindacati l'importanza di questa collaborazione per le future forniture di robot, evidenziando il ruolo strategico che Comau continuerà ad avere per il gruppo automobilistico. L'obiettivo primario di One Equity Partners va oltre la semplice gestione dell'eredità industriale. Il fondo intende diversificare le attività di Comau, ampliando il suo portafoglio clienti e riducendo la dipendenza dal settore auto. Questa diversificazione è cruciale per la crescita della robotica industriale Italia B2B. Comau, fondata nel 1973 come Consorzio Macchine Utensili, vanta una storia industriale di alto livello. Basti pensare che Elon Musk ha riconosciuto pubblicamente l'apporto decisivo dell'azienda italiana nel periodo più difficile di Tesla, fra il 2017 e il 2019, quando la casa elettrica ha affrontato una complessa fase di crescita produttiva.



Per sostenere l'espansione, Comau ha già avviato una campagna di acquisizioni strategiche. - A luglio l'azienda ha acquisito la torinese Automha, specializzata in sistemi automatizzati per la logistica di magazzino e l'intralogistica;

- L'acquisizione di Automha rafforza il posizionamento di Comau nell'automazione fabbrica Torino e nel Nord Italia, estendendo la sua influenza al di fuori delle linee di assemblaggio veicoli;

- Secondo recenti indiscrezioni di mercato, Comau è anche vicina a rilevare il controllo di Invent Brasil, un'azienda fondata nel 2009 e focalizzata su sviluppo e produzione di macchinari industriali, confermando l'apertura al mercato globale. Queste manovre evidenziano una direzione chiara: trasformare Comau in un leader globale della robotica non più esclusivamente legato alla produzione automobilistica. Il piano di One Equity Partners, fondato su strategie acquisizioni private equity mirate e sul diritto di opzione, promette di slegare progressivamente il destino dell'azienda da quello del suo storico azionista, inaugurando una nuova fase di crescita autonoma.



