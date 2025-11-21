HCOB PMI Flash Eurozona: a novembre una nuova espansione dell’attività economica



Questo valore rappresenta solo un lieve calo rispetto al 52.5 registrato nel mese di ottobre, confermando una solida espansione mensile dell'attività economica. Si tratta di una delle espansioni più consistenti degli ultimi due anni e mezzo. Questa performance è stata sostenuta interamente dal settore dei servizi, che ha segnato la crescita più rapida in un anno e mezzo. Al contrario, la produzione manifatturiera ha registrato un rialzo molto più contenuto, mantenendo lo stesso tasso di espansione di marzo, dopo una sequenza di nove mesi di crescita. A livello geografico, la situazione presenta differenze marcate. La Germania, la locomotiva dell'Eurozona, ha continuato a crescere, ma il tasso di espansione è rallentato rispetto a ottobre. Nel frattempo, i dati francesi sull’attività si sono quasi stabilizzati grazie al ritorno alla crescita del terziario. La migliore prestazione di novembre si è però osservata nel resto dell’Eurozona, dove la produzione ha indicato un forte aumento, il più rapido da aprile 2023. Se l’attività economica complessiva mantiene un tasso di crescita robusto, i nuovi ordini, un indicatore chiave per le prospettive economiche settore manifatturiero, mostrano un chiaro rallentamento.



È il quarto mese consecutivo di incremento, ma il merito è quasi esclusivamente dell'espansione del terziario, che ha compensato l’ennesimo calo del settore manifatturiero. La capacità di assicurarsi nuovi contratti resta limitata dalla debolezza della domanda globale. Gli ordini esteri, includendo anche il commercio intra-Eurozona, hanno segnato nuovamente un calo simile a quello del mese precedente. Sul fronte dell'occupazione, i livelli sono rimasti invariati dopo il rialzo di ottobre. L'incremento degli organici nel settore terziario è stato più lento e lieve, annullato dal calo più rapido del personale nel manifatturiero. Il settore manifatturiero sta riducendo i posti di lavoro su base mensile da ben due anni e mezzo. Sia in Germania che in Francia si è registrato un leggero calo occupazionale. La cautela nell'assumere riflette la capacità attuale delle aziende di gestire il flusso di nuovi ordini, come dimostra anche la diminuzione del lavoro inevaso sia nel manifatturiero che nei servizi. I dati sui prezzi registrano un divario significativo a metà dell’ultimo trimestre.



I costi di acquisto sono aumentati nettamente. Hanno segnato il tasso più rapido da marzo. Questo incremento evidenzia una forte inflazione costi di acquisto settore terziario e un nuovo aumento dei prezzi di acquisto registrato dal manifatturiero, il primo in tre mesi e il più elevato in otto mesi. Contrariamente, l'inflazione dei prezzi di vendita ha rallentato a novembre, segnando il valore più debole in poco più di un anno. Questo indica solo un modesto rialzo mensile nel settore privato dell'Eurozona. Le aziende manifatturiere hanno mantenuto invariati i loro prezzi di vendita. Parallelamente, il tasso di inflazione dei servizi è sceso ai minimi da aprile 2021. I prezzi di vendita sono aumentati nei dati relativi ai paesi dell’Eurozona esclusi i due principali, e nei dati tedeschi. In Francia, per contro, le aziende li hanno mantenuti stabili. Il tasso di contrazione dell’attività di acquisto manifatturiera è stato il più lento in quattro mesi. Nondimeno, l’esaurimento delle scorte ha subito un’accelerazione:

- si è intensificato il calo delle scorte degli acquisti e dei prodotti finiti, diminuite in modo più drastico rispetto a ottobre;

- le scorte di prodotti finiti hanno registrato il calo maggiore in quasi un anno;

- i ritardi relativi alla catena di distribuzione continuano ad aumentare, con l’indice sulla prestazione dei fornitori che peggiora a un ritmo sostenuto per il quinto mese consecutivo, segnando la maggiore percentuale di ritardi da ottobre 2022.





Le previsioni future sono in miglioramento. Le aziende si mostrano molto ottimiste sulle prospettive di attività per i prossimi dodici mesi, con un livello superiore alla media annuale finora registrata. L'ottimismo è alimentato soprattutto dal manifatturiero. Il suo livello di fiducia ha raggiunto i massimi in cinque mesi. Per contro, la positività nel terziario è lievemente diminuita. Sia in Germania, sia in Francia, sia nel resto dell’Eurozona, l'ottimismo è migliorato, portando quello complessivo dell’Eurozona al valore più alto in nove mesi.

Secondo Cyrus de la Rubia, Chief Economist presso Hamburg Commercial Bank, "Da mesi il settore manifatturiero dell'eurozona è rimasto in una situazione di calma piatta senza seguire un percorso chiaro, con la produzione che ha registrato una leggera ripresa da marzo di quest'anno, ma in un contesto generale che durante questo periodo non ha riportato alcun miglioramento. Le aziende continuano a fare i conti con la debolezza della domanda, che a sua volta si manifesta in un lieve calo dei nuovi ordini.

In questo scenario, le imprese hanno ridotto sia le scorte di beni intermedi che di prodotti finiti in maniera ancora più netta rispetto al mese precedente, e ciò, significa che il ciclo delle scorte continua a non mostrare segnali di ripresa. Siamo ancora a diversi mesi, e forse anche trimestri, da un'espansione sostenuta nel settore manifatturiero. In merito al settore manifatturiero, con un calo significativo dei propri indici, la Germania e la Francia si stanno dirigendo verso la stessa direzione, sfortunatamente quella sbagliata. Nelle due maggiori economie dell'eurozona, le aziende stanno risentendo del calo degli ordini. In termini di produzione, la Germania resta appena all’interno del territorio di espansione, mentre in Francia il calo produttivo è di recente accelerato. Se nel lungo termine, la situazione politica dovesse stabilizzarsi, le aziende sarebbero probabilmente più libere di investire, con un conseguente aumento della produzione. La situazione politica rimane però complicata, il che significa che è improbabile che l'eurozona riceva impulsi positivi da questo trimestre nel breve termine.

Nell’eurozona, il settore dei servizi rappresenta un barlume di speranza, e. sebbene la crescita dell'attività economica in Germania abbia subito un forte rallentamento, i fornitori di servizi francesi sono tornati a segnare una crescita. Detto questo, l’eurozona sta nel complesso più o meno mantenendo un tasso di espansione relativamente elevato. Se il settore manifatturiero sta frenando l’espansione, l’impatto elevato che il settore dei servizi ha nell'economia complessiva alimenta la possibilità che l'eurozona nel suo insieme possa crescere più rapidamente in quest’ultimo trimestre rispetto al terzo. L'inflazione più rapida dei costi nel terziario difficilmente sarà vista di buon occhio dalla BCE. Detto questo, l'inflazione dei prezzi di vendita di questo settore è allo stesso tempo rallentata. Tutto sommato, i problemi dei responsabili della politica monetaria, che prestano particolare attenzione al tasso di inflazione tra i fornitori di servizi, dovrebbero diminuire e non vi è alcun motivo per inasprire la politica monetaria. Prevediamo quindi che a dicembre i tassi di interesse rimarranno invariati ".



