Tim investe nel Cloud e nei Data Center





Telecom Italia TIM ha annunciato un massiccio investimento di circa 130 milioni di euro per potenziare TIM Enterprise nel settore del Cloud computing e per la costruzione di un nuovo data center all'avanguardia. Questo piano ambizioso consentirà al gruppo di ampliare significativamente la propria capacità di elaborazione dati.

Potenziamento infrastrutture e capacità

Grazie a questo investimento, e ad altri interventi complementari, la capacità complessiva di TIM salirà a 125 MegaWatt, registrando un incremento di 25 MW. Questo significa una maggiore potenza di calcolo a disposizione dei clienti aziendali, garantendo performance elevate e una maggiore capacità di gestire grandi volumi di dati.

L’obiettivo è chiaro: posizionare TIM come leader nel mercato italiano del Cloud, offrendo soluzioni sempre più innovative e performanti alle aziende. La scelta strategica di investire in infrastrutture moderne è fondamentale per attrarre nuovi clienti e consolidare la leadership nel settore.

Piano Industriale 2024-2026: un investimento strategico

L'investimento rientra nel piano industriale TIM 2024-2026, già presentato al mercato. Si tratta di un piano a lungo termine che mira a trasformare l'azienda in un fornitore leader di servizi digitali. Questo non è un semplice aggiornamento tecnologico, ma una mossa strategica per affrontare le sfide del mercato e sfruttare le opportunità offerte dall'evoluzione tecnologica, tra cui l'impatto sempre crescente dell'AI e della digitalizzazione su larga scala. Infatti, questo sviluppo è in linea con le esigenze sempre più pressanti di aziende di tutte le dimensioni che cercano soluzioni cloud affidabili e scalabili.

Un'infrastruttura solida è un elemento chiave per la competitività sul mercato.

Il futuro del Cloud in Italia

Con questo investimento significativo, TIM si conferma un attore chiave nello sviluppo del settore Cloud in Italia. L'espansione delle infrastrutture di TIM, aumenterà la competitività dell'Italia nel panorama internazionale, e contribuirà a creare opportunità di crescita per l'economia nazionale, attraendo investimenti stranieri e promuovendo l'innovazione tecnologica, tutto questo generando valore per l'intero ecosistema digitale italiano. Speriamo che questa iniziativa dia un nuovo impulso alla crescita economica e digitale del Paese.

