Smart City: un mercato da trilioni di euro, in lenta espansione



Il mercato delle smart city è in forte espansione, destinato a raggiungere cifre astronomiche nei prossimi anni. Gli investimenti attuali superano già il trilione di euro e si prevede una crescita esponenziale, con ricavi che potrebbero superare i 12 trilioni entro il 2032. Un tasso di crescita annuale composto (CAGR) superiore al 23% dipinge un quadro di un settore in continua evoluzione e ricco di opportunità.

Leader mondiali e prospettive future

Stati Uniti e Canada guidano il mercato, detenendo il 30% della quota globale. La Cina, però, mostra una crescita più significativa, aumentando gli investimenti del 35%. L'Europa si posiziona al terzo posto, con una quota del 25%. America Latina e Africa, invece, rimangono ancora in una fase di sviluppo iniziale. Un mercato in continua espansione dove la tecnologia è la protagonista indiscussa.

Trend tecnologici rivoluzionari

Secondo StartUs Insights, la "digital public safety" è tra i trend più promettenti. L'utilizzo di big data e AI per migliorare la sicurezza pubblica attraverso sistemi di sorveglianza avanzati è fondamentale per mappare le aree a rischio e prevenire crimini. Questa tecnologia è fondamentale per creare città più sicure. Un altro settore chiave è quello degli "smart elevator", ascensori di ultima generazione che integrano soluzioni tecnologiche innovative, come evidenzia Giovanni Lorino, AD di KONE Italy & Iberica. Questi elevatori offrono connettività tramite app, integrazione con sistemi di accesso e funzionalità per la consegna robotizzata, ottimizzando l'efficienza e la sostenibilità.

Gestione intelligente di acqua e rifiuti

StartUs Insights evidenzia anche l'importanza dell'"advanced water management". Il cloud computing e i sensori avanzati consentono di monitorare la qualità dell'acqua e di fornire ai cittadini dati sul consumo, promuovendo un uso responsabile delle risorse idriche. Anche la gestione dei rifiuti è destinata a una profonda trasformazione, con l'impiego di robot dotati di AI per l'identificazione e il riciclo efficiente dei materiali. Il futuro delle smart city è quindi un futuro più sostenibile, grazie a questi miglioramenti che influenzano aspetti chiave della vita urbana. La strada verso la città intelligente è lunga, ma i passi verso un futuro migliore sono chiari.