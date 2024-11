Satispay e Carrefour: una partnership per rivoluzionare i buoni pasto



Satispay, la popolare app di pagamento, ha stretto un accordo con Carrefour Italia, leader nella grande distribuzione, per l'accettazione dei buoni pasto digitali. Questa partnership rappresenta un passo significativo verso la digitalizzazione dei pagamenti e offre ai consumatori un'esperienza di acquisto più semplice e conveniente.

Un nuovo modo di usare i buoni pasto

Grazie a questa collaborazione, i clienti Carrefour potranno utilizzare i Buoni Pasto Satispay in oltre 1200 punti vendita in tutta Italia. Il rollout avverrà gradualmente, completandosi nei primi mesi del 2025. L'app Satispay semplificherà l'esperienza d'acquisto: gli utenti troveranno facilmente i punti vendita Carrefour aderenti tramite un apposito filtro, e potranno pagare con i buoni pasto digitali, integrandoli con altri metodi di pagamento presenti nel loro wallet. Il sistema è progettato per essere fluido e veloce, persino nei giorni festivi, con una validità dei buoni di 1 anno. Un sistema elegante e funzionale, insomma, che mira a una semplificazione sostanziale.

Obiettivo: la digital retail company

Per Carrefour, questa partnership rientra nella più ampia strategia di trasformazione digitale. L'azienda punta a diventare la prima Digital Retail Company entro il 2026, e la collaborazione con Satispay è un passo fondamentale in questa direzione. Marco Schiavi, Head of Finance & Treasury - Finance Director di Carrefour Italia, ha sottolineato l'importanza di offrire ai consumatori un'esperienza di acquisto sempre più semplice e intuitiva, in linea con questo obiettivo ambizioso di innovazione tecnologica nel settore retail.

Satispay: crescita e innovazione

Anche per Satispay, la partnership con Carrefour rappresenta un'importante opportunità di crescita. Angela Avino, Chief Business Development Officer di Satispay, ha evidenziato l'importanza dell'innovazione per migliorare la vita delle comunità. Questa collaborazione espande notevolmente la rete di accettazione dei Buoni Pasto Satispay, rafforzando la presenza dell'azienda nella grande distribuzione a livello nazionale. L'innovazione è in piena espansione, e questa partnership ne è un esempio.

In sintesi, l'accordo tra Satispay e Carrefour Italia segna un'evoluzione significativa nel settore dei pagamenti digitali e dei buoni pasto, offrendo ai consumatori maggiore praticità e convenienza. Questo rappresenta una vera e propria rivoluzione per gli acquisti quotidiani.