Mistral AI: lanciata la sfida europea ai modelli di AI LLM con Pixtral Large e potenzia Le Chat



La startup francese Mistral AI, famosa per il suo record di finanziamento seed in Europa, ha lanciato importanti aggiornamenti, tra cui un nuovo modello di base di grandi dimensioni chiamato Pixtral Large e un potenziamento del suo chatbot gratuito Le Chat.

Pixtral Large: un modello AI multimodale open source

Pixtral Large, un modello da 124 miliardi di parametri, si basa sui suoi predecessori e include un decoder da 123 miliardi di parametri e un encoder visivo da 1 miliardo, eccellendo nell'elaborazione di dati testuali e visivi. Con una finestra di contesto di 128.000 token, può gestire fino a 30 immagini ad alta risoluzione o un libro di circa 300 pagine. Il modello offre prestazioni all'avanguardia in diversi benchmark, risultando ideale per l'interpretazione di grafici, l'analisi di documenti e la comprensione di immagini. Sebbene i pesi siano disponibili gratuitamente su Hugging Face, la licenza Mistral AI Research License ne limita l'utilizzo a scopi non commerciali e di ricerca. Per usi commerciali, è necessario utilizzare l'API di Mistral o ottenere una licenza separata.

Le Chat: nuove funzionalità per competere con ChatGPT

Le Chat, la piattaforma gratuita di Mistral AI, è stata potenziata con nuove funzionalità grazie a Pixtral Large. Ora include la ricerca sul web con citazioni, una "tela" interattiva per la creazione di documenti e presentazioni, analisi avanzate di documenti e immagini, generazione di immagini tramite una partnership con Black Forest Labs e agenti task per l'automazione di attività ripetitive. Queste funzionalità rendono Le Chat un assistente AI versatile e gratuito (in fase beta), a differenza di piattaforme concorrenti come ChatGPT che richiedono abbonamenti premium per funzionalità simili. Un bel colpo per OpenAI, dunque.

Mistral AI: ambizioni europee nel settore dell'AI

Con Pixtral Large e il migliorato Le Chat, Mistral AI dimostra la sua capacità di innovazione nel campo dell'AI. Nonostante alcune sfide nel mercato, come la minore diffusione rispetto a competitor statunitensi come OpenAI e Anthropic, Mistral AI si posiziona come uno dei principali attori europei nel settore. La crescente importanza della geopolitica nell'ambito dell'AI potrebbe favorire la crescita di Mistral AI, offrendo un'alternativa europea alle grandi aziende americane.

Nonostante manchino ancora alcune funzionalità avanzate come quelle vocali, Mistral sta giocando una partita importante. Che sia l'inizio di una nuova era per l'AI europea? Difficile dirlo, ma il potenziale c'è.