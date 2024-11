Migliore Insegna 2025: I risultati dell'indagine Ipsos



Esselunga e Feltrinelli Librerie trionfano rispettivamente nel food e nel non food, secondo l'indagine indipendente condotta da Ipsos per Largo Consumo. Un'analisi approfondita delle esperienze di acquisto dei consumatori italiani, che offre uno spaccato completo del panorama retail.

Un'analisi a 360 gradi del retail italiano

La quinta edizione di Migliore Insegna, realizzata da Ipsos per Largo Consumo, ha analizzato oltre 120 insegne in 29 categorie merceologiche, raccogliendo le opinioni di un ampio campione rappresentativo della popolazione italiana. Più di 7.500 interviste, tra canale fisico e online, hanno permesso di valutare oltre 34.000 esperienze d'acquisto. L'indagine si concentra sulla qualità dei prodotti, il rapporto qualità-prezzo, il servizio clienti e l'esperienza d'acquisto complessiva, sia nei negozi fisici che online. Un metodo rigoroso e indipendente, che non ammette candidature, garantendo un'analisi oggettiva del mercato, uno studio importante per capire le preferenze dei consumatori e i punti di forza e di debolezza delle diverse insegne. L'attenzione alla sostenibilità e all'innovazione, fattori chiave per i consumatori moderni, è stata attentamente considerata.

I vincitori assoluti e le migliori insegne per categoria

Esselunga si aggiudica il titolo di Vincitore Assoluto Migliore Insegna 2025 nel settore Food, confermandosi come l'insegna più apprezzata dai consumatori italiani per la sua offerta alimentare. Nel settore Non Food, invece, la vittoria va a Feltrinelli Librerie, a dimostrazione del forte legame dei consumatori con la cultura e la lettura. Altri importanti riconoscimenti sono andati a: MD (Discount), Ikea (Mobili e Arredo), Sephora (Profumerie), McDonald's (Ristorazione Veloce), Unieuro (Elettrodomestici ed Elettronica), Acqua & Sapone (Drugstore) e Kiabi (Abbigliamento Famiglia), solo per citarne alcuni. Un'ampia panoramica del successo di insegne, grandi e piccole, che hanno saputo conquistare la fiducia e la preferenza dei clienti italiani.

L'importanza di un'indagine indipendente

Armando Garosci, direttore di Largo Consumo, sottolinea l'importanza di un'indagine indipendente e basata su dati solidi, come quella realizzata da Ipsos. Un'analisi oggettiva, che permette alle insegne di comprendere a fondo le proprie aree di forza e di quelle che necessitano di miglioramento. L'obiettivo è quello di fornire una bussola strategica per costruire un futuro sempre più "customer centric", mettendo al centro le esigenze e le aspettative del consumatore. Un'indagine così completa, che offre una visione a 360 gradi della relazione tra insegne e clienti, si dimostra un'opportunità inestimabile per tutti gli operatori del settore retail. Insomma, un'iniziativa di grande successo! Si tratta di un'opportunità di crescita per tutte le aziende coinvolte.