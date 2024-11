La risposta di Microsoft al disastro CrowdStrike: la resilienza di Windows e la sostituzione del C++



Dopo l'incidente CrowdStrike di luglio, che ha colpito oltre 8,5 milioni di PC e server Windows, Microsoft presenta la sua iniziativa per la resilienza di Windows, un pacchetto di soluzioni per migliorare la sicurezza e l'affidabilità del sistema operativo. L'obiettivo è chiaro: evitare il ripetersi di eventi simili, garantendo una maggiore protezione ai suoi clienti.

Miglioramenti chiave per la sicurezza e il recupero

L'iniziativa si concentra su diversi aspetti cruciali. Innanzitutto, vengono introdotte modifiche fondamentali a Windows per semplificare il recupero dei sistemi in caso di problemi. Una novità importante è la funzione Quick Machine Recovery, che permette agli amministratori IT di intervenire su macchine remote anche se non avviabili correttamente, sfruttando i miglioramenti dell'ambiente di ripristino di Windows (Windows RE). Questo significa che, in caso di problemi diffusi, Microsoft potrà distribuire patch direttamente tramite Windows Update, anche a sistemi impossibilitati ad avviarsi normalmente. Si tratta di un'evoluzione significativa nel processo di gestione delle emergenze.

Collaborazione con i vendor e nuove politiche di sicurezza

Microsoft sta inoltre collaborando strettamente con i suoi partner, imponendo nuove misure di sicurezza per garantire una maggiore stabilità del sistema. I vendor che fanno parte della Microsoft Virus Initiative (MVI), tra cui CrowdStrike, sono tenuti ad adottare procedure di test e risposta più rigorose, oltre a pratiche di distribuzione più sicure per gli aggiornamenti. Questo include un rilascio graduale degli aggiornamenti, un monitoraggio costante e procedure di ripristino più efficaci. Un elemento chiave è lo spostamento dell'elaborazione antivirus fuori dal kernel, la parte più sensibile del sistema operativo. L'accesso privilegiato al kernel, come nel caso di CrowdStrike, ha permesso a un aggiornamento difettoso di causare il famigerato "Blue Screen of Death". Microsoft sta sviluppando un nuovo framework per supportare questa migrazione, disponibile per i partner a partire dal luglio 2025. Una sfida tecnica significativa, ma fondamentale per la sicurezza a lungo termine.

Protezione avanzata per gli amministratori e l'adozione di Rust

Oltre ai miglioramenti alla resilienza del sistema, Windows 11 riceverà anche la funzione di "protezione amministratore", che consente agli utenti di operare con i privilegi di un utente standard, ottenendo i diritti di amministratore solo per attività specifiche. Windows crea un token amministratore temporaneo e isolato, che viene distrutto immediatamente dopo il completamento dell'operazione, minimizzando il rischio di attacchi. Infine, seguendo le indicazioni della Casa Bianca, Microsoft sta gradualmente sostituendo il C++ con Rust nello sviluppo di Windows, un linguaggio di programmazione più sicuro che dovrebbe ridurre ulteriormente le vulnerabilità. L'impegno di Microsoft è evidente, è una grossa sfida, ma si punta ad una maggiore sicurezza per tutti. Un percorso impegnativo, ma necessario per garantire un futuro più sicuro ai suoi utenti.