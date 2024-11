Innovazione in Italia: la fotografia delle imprese italiane dell'ISTAT 2010-2022

L'industria si conferma il settore più innovativo (65,1%), seguita dai servizi (56,1%) e dalle costruzioni (46,7%). All'interno dell'industria, i settori più attivi sono farmaceutica, elettronica e automotive (oltre l'80% di imprese innovative). Nei servizi, spiccano ricerca e sviluppo, assicurazioni, pubblicità e informatica (oltre il 75%). La maggior parte delle imprese con attività innovative (55,7%) ha introdotto con successo innovazioni di prodotto o di processo. Le grandi imprese mostrano una maggiore propensione all'innovazione (81,6%) rispetto alle piccole (53,0%). Un'impresa su tre (32,8%) ha introdotto innovazioni di prodotto, con una maggiore frequenza nelle grandi imprese (57,0%) e nell'industria (37,7%).

L'innovazione di processo è ancora più diffusa (53,0%), raggiungendo l'apice nelle grandi imprese (79,0%) e nell'industria (58,2%). Le tipologie di innovazioni di processo più frequenti riguardano i processi produttivi (30,5%), i sistemi informativi (29,8%) e l'organizzazione del lavoro (29,7%). La collaborazione con soggetti esterni per lo sviluppo di innovazioni è ancora limitata. La maggior parte delle imprese (77,6% per l'innovazione di prodotto e 80,2% per quella di processo) si affida alle proprie risorse. Le grandi imprese sono più propense alle collaborazioni esterne (59,3% per l'innovazione di prodotto e 60,4% per quella di processo). Nel 2022, la spesa per innovazione è stata di 30,6 miliardi di euro, con una media di 5.400 euro per addetto. Le piccole imprese mostrano una maggiore spesa per addetto (6.100 euro) rispetto alle medie (4.200 euro) e alle grandi (5.700 euro).