Il Gran Premio di Las Vegas: un evento ricco di esperienze grazie ad American Express



Il Gran Premio di Formula 1 di Las Vegas si avvicina e, come costume della città statenutense, non è solo una gara; è un'esperienza a 360 gradi, amplificata dalle numerose iniziative offerte da American Express, principale sponsor dell'evento. Quest'anno, il brand ha organizzato una serie di attività esclusive per i suoi clienti, rendendo la partecipazione alla gara ancora più memorabile.

F1 Las Vegas Hub: shopping e intrattenimento

Per chi ama lo shopping e l'atmosfera vivace, il F1 Las Vegas Hub presso il Venetian Resort Las Vegas è un punto di riferimento imperdibile. Dal 20 al 24 novembre, dalle 10:00 alle 21:00, i visitatori potranno trovare prodotti esclusivi, tra cui la collezione 2024 Las Vegas Grand Prix, abbigliamento dei team di F1 e collaborazioni speciali con Malbon. L'area, situata vicino alla scultura LOVE, offre anche un'American Express Lounge e un'esposizione di auto da corsa. I possessori di carte American Express riceveranno inoltre una radio per seguire la gara in diretta.

High Roller Observation Wheel: una vista mozzafiato

Per godere di una prospettiva unica sul circuito e sulla città, American Express offre ai suoi clienti l'accesso gratuito alla ruota panoramica High Roller al LINQ Promenade, dal 21 al 23 novembre, dalle 12:00 alle 2:00. Sabato, è previsto anche un brindisi con champagne omaggio. Un'occasione perfetta per ammirare Las Vegas da una posizione privilegiata.

Esperienze dedicate ai fan nell'East Harmon Zone

L'East Harmon Zone ospita altre due iniziative principali di American Express. Innanzitutto, una lounge esclusiva a bordo pista, con accesso riservato ai possessori di biglietti per questa zona. È richiesta la prenotazione, gestita da un ambassador American Express. In secondo luogo, troviamo l'American Express Fan Experience, una struttura a due piani che offre ai fan diverse esperienze interattive, un'analisi della personalità del pilota, la possibilità di disegnare una livrea per un'auto di F1 ispirata a Las Vegas e la creazione di un video d'introduzione personalizzato per il pilota (anche se non si potranno condividere i video sui social). Un programma ricco di attività, pensato per vivere al massimo l'entusiasmo della Formula 1.

Supporto alle piccole imprese locali

Oltre agli eventi principali, American Express si impegna anche a supportare le piccole imprese locali di Las Vegas. Lo fa attraverso il Shop Small Village, situato presso il Wynn West, dove i fan possono trovare e acquistare prodotti da aziende locali. Un'iniziativa che combina il divertimento del Gran Premio con l'impegno sociale, questo è uno dei tanti motivi per cui l'evento è così importante e interessante, quasi… immancabile!