Il Gran Premio di Formula 1 di Las Vegas: un Weekend di motori e lusso con impatto economico mostruoso



Las Vegas si prepara ad ospitare, dal 21 al 23 novembre, la seconda edizione del Gran Premio di Formula 1. L'evento, dopo il successo strepitoso dello scorso anno, promette di superare ogni aspettativa, trasformando la città nel cuore pulsante del mondo dei motori e del lusso.

Un Impatto Economico Colossale

Il Gran Premio del 2023 ha generato un impatto economico notevole per il Nevada, iniettando ben 1,5 miliardi di dollari nell'economia locale e generando 77 milioni di dollari di entrate fiscali. Questi fondi sono stati destinati a programmi comunitari e scuole, dimostrando l'importanza dell'evento non solo per il settore turistico, ma anche per la collettività. Quest'anno, considerando le vendite dei biglietti e i dati sui viaggi, si prevede un afflusso di oltre 300.000 spettatori.

Oltre la Gara: Eventi e Esperienze Uniche

Ma il Gran Premio non è solo gara. Las Vegas offre un'esperienza a 360 gradi, con eventi e attività per tutti i gusti. La F1 Las Vegas Grand Prix Fan Experience, ad esempio, un'attrazione gratuita, ha già registrato il tutto esaurito per venerdì e sabato, con oltre 25.000 fan previsti ogni giorno. Eventi esclusivi nei migliori hotel e resort completano il quadro: dal Shoey Bar al Bellagio, alle feste al Wynn, fino alle esperienze di lusso offerte da Caesars Palace e Fontainebleau, con eventi come l'esposizione di auto Aston Martin e l'esperienza Azul at Fontainebleau con degustazioni di tequila e cocktail. La lista è lunga, potremmo persino dire che è lunghissima, e include anche la presenza di show car di team come Mercedes-AMG Petronas, BWT Alpine, e MoneyGram Haas F1, nonché pop-up store di brand come Ferrari, Balmain, Enchanté (di Daniel Ricciardo) e +44 di Lewis Hamilton. Anche American Express è molto attiva (c'è un articolo apposito su Business Community).

Il Calendario degli eventi

Il Gran Premio si svolgerà con le prove libere il giovedì 21 novembre (18:30-19:30 e 22:00-23:00), le prove libere 3 e le qualifiche venerdì 22 (18:30-19:30 e 22:00), e la gara sabato 23 (22:00). Un'attenzione particolare va rivolta al regolamento sui bagagli: sono ammessi solo borse trasparenti o zaini di dimensioni non superiori a 30x15x30 cm, o borse a mano/marsupi non superiori a 15x23 cm. Sono consentite le borse per pannolini se accompagnate da un bambino. La gara si terrà nello spettacolare circuito della Las Vegas Strip, con partenza all'incrocio tra Harmon Avenue e Koval Lane.

Un weekend da non perdere

Che siate appassionati di Formula 1 o semplici turisti in cerca di emozioni, il Gran Premio di Las Vegas promette un weekend indimenticabile. Tra velocità, lusso e divertimento sfrenato, la città del gioco d'azzardo si trasforma in un vero e proprio tempio del motorsport. L'atmosfera sarà elettrizzante, un evento che lascerà un segno. Un evento che richiama alla mente una formula che sta alla base di tutto: un mix unico di velocità, design e stile.