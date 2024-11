Crisi nel settore auto in Europa: anche Ford annuncia migliaia di licenziamenti



Il settore automobilistico europeo attraversa una profonda crisi. Dopo gli annunci di Volkswagen, anche Ford taglia i posti di lavoro, annunciando 4.000 licenziamenti entro il 2027, colpendo principalmente Gran Bretagna e Germania. Una situazione che evidenzia le difficoltà del passaggio all'elettrico e la necessità di chiare politiche europee.

Ford taglia 4.000 posti di lavoro

Ford ha annunciato il licenziamento di 4.000 dipendenti entro il 2027. Questa decisione drastica è motivata dalla mancanza di chiarezza politica sull'e-mobility in Europa. John Lawler, chief financial officer di Ford, ha sottolineato la necessità di maggiori incentivi per le auto elettriche e una maggiore flessibilità sulle emissioni di CO2. Senza un'agenda politica chiara, le aziende automobilistiche si trovano a fronteggiare un futuro incerto, spinte a tagliare i costi per sopravvivere. La situazione è critica, quasi un lavoratore su quattro dello stabilimento di Colonia potrebbe perdere il lavoro.

Colonia, cuore della produzione elettrica, nel mirino

Lo stabilimento di Colonia, in Germania, sarà il più colpito, con 2.900 licenziamenti previsti. Questa scelta non è casuale: Colonia produce due modelli di auto elettriche Ford. Con 11.500 dipendenti attualmente impiegati, il taglio rappresenta un duro colpo per la città e per l'economia tedesca. Le forti perdite nel segmento delle auto elettriche, gli elevati costi di transizione e la concorrenza, soprattutto da parte della Cina, contribuiscono a questa difficile situazione. La mancanza di incentivi e le stringenti normative sulle emissioni di CO2 aggravano il problema. È una situazione complessa, piena di sfaccettature.

La crisi si estende oltre la Germania

I licenziamenti non si limiteranno alla Germania. Ford prevede altri 800 licenziamenti in Gran Bretagna e 300 in altri paesi europei. La situazione è quindi critica su scala continentale e non è circoscritta solo a un singolo paese. Questo dimostra l'impatto della crisi sull'intero settore automobilistico europeo.

Un settore in profonda crisi

Ford non è sola. Anche altri colossi, come Volkswagen, Audi e Stellantis, stanno affrontando difficoltà significative. Il passaggio all'elettrico sta causando riorganizzazioni e tagli di posti di lavoro in tutta Europa. Anche il settore della componentistica, come dimostra il caso di Schaeffler, con i suoi 4.700 licenziamenti previsti, non è immune da questa crisi. La trasformazione del settore automobilistico richiede un'azione decisa e coordinata a livello europeo per evitare conseguenze più gravi.

```