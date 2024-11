Bbva completa la sua offerta in Italia: arriva la nuova carta di credito



BBVA ha lanciato la sua nuova carta di credito, completando così la gamma di servizi finanziari offerti ai suoi clienti italiani. Questa mossa consolida la posizione di BBVA nel mercato italiano, offrendo un'esperienza bancaria digitale completa e innovativa, combinando tecnologia e assistenza personalizzata 24/7. Un'offerta che punta alla semplicità d'uso e alla sicurezza delle transazioni, puntando ad attrarre un pubblico sempre più digitale.

Una carta di credito digitale e sicura

La nuova carta di credito BBVA, disponibile in versione fisica e digitale, offre un limite di credito compreso tra 600 e 6.000 euro. Un elemento di sicurezza notevole è dato dal codice CVV dinamico, che cambia costantemente, rendendo estremamente difficile eventuali frodi. Inoltre, per il primo anno, non sono previste commissioni (con possibilità di estensione a fronte di utilizzo regolare), e sono previsti sconti e cashback esclusivi. La carta è immediatamente operativa dopo la richiesta online, e compatibile con Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay. La versione fisica, se richiesta, è realizzata con PVC 100% riciclato, dimostrando un impegno verso la sostenibilità ambientale. Per incrementare la sicurezza, BBVA offre l'autenticazione biometrica, la possibilità di attivare e disattivare la carta in qualsiasi momento e notifiche immediate in caso di sospette attività fraudolente. Insomma, un servizio pensato per semplificare la vita dei suoi clienti offrendo sicurezza e convenienza.

Tre anni di crescita e innovazione in Italia

Il lancio della carta di credito segna un traguardo importante per BBVA in Italia. La banca ha celebrato il suo terzo anniversario nel paese, dimostrando una crescita costante e un forte impegno verso l’innovazione. Partendo da una solida infrastruttura tecnologica e sfruttando il talento di BBVA Spagna, l'azienda ha gradualmente ampliato la sua offerta di servizi, passando dal daily banking ai finanziamenti, al risparmio e agli investimenti, fino ai mutui 100% digitali lanciati nel luglio 2024. Questo approccio strategico, combinato con una solida app, si è dimostrato vincente, portando BBVA ad avere oltre 580.000 clienti in Italia. Ora, con l'aggiunta della nuova carta di credito, l'offerta è completa e in linea con le esigenze del mercato digitale attuale. Un esempio di come l'innovazione possa davvero creare valore per i clienti e dare impulso alla crescita nel settore bancario. È una bella storia di successo, davvero.