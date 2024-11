Assicurazioni monopattini e multe stradali: il nuovo panorama



Con l'approvazione del nuovo DDL sulla sicurezza stradale, il mercato delle assicurazioni per monopattini è in fermento. L'obbligo di assicurazione, una novità assoluta, porta con sé interrogativi su costi e tipologie di copertura. Ma non solo: le nuove norme sugli autovelox potrebbero impattare significativamente sulle entrate dei comuni italiani.

Assicurare il monopattino: due opzioni a confronto

Oggi, chi guida un monopattino ha due scelte principali: la polizza RC Capofamiglia o una polizza specifica per monopattini. La prima, già presente sul mercato, offre una copertura più ampia, includendo spesso anche i danni causati a terzi con il monopattino, a partire da circa 75 euro all'anno. La seconda, invece, è una polizza RC mobilità dedicata ai monopattini, con prezzi a partire da 40 euro all'anno per una copertura individuale, e 80 euro per la famiglia. L'aumento delle ricerche online per queste polizze, del 285% a novembre, dimostra l'interesse crescente verso questo tipo di prodotto. Rimane aperto il dibattito su quale tipo di responsabilità civile verrà effettivamente richiesta dalla nuova legge: sul veicolo o sulla persona. Questo dettaglio influenzerà certamente i prezzi e la natura delle polizze stesse, complicando la situazione e non poco.

Autovelox e incassi comunali: un bilancio a metà anno

Il nuovo Codice della Strada introduce nuove regole per gli autovelox, riguardanti installazione, distanza tra gli apparecchi e limiti di velocità. Queste modifiche potrebbero influenzare notevolmente gli incassi dei comuni derivanti dalle multe stradali. Secondo un'analisi di Facile.it, nei primi dieci mesi del 2024, i comuni italiani hanno incassato 1,3 miliardi di euro da multe. La Lombardia si posiziona al primo posto con 324 milioni di euro, seguita dal Lazio e dall'Emilia-Romagna. Milano guida la classifica delle città con più di 250.000 abitanti, con 128,7 milioni di euro di incassi, lasciandosi alle spalle Roma e Torino. Anche i comuni più piccoli hanno contribuito, con 72,7 milioni di euro incassati da quelli con meno di 5.000 abitanti e 93 milioni da quelli compresi tra 5.000 e 10.000 abitanti.

Questa situazione, insomma, apre scenari interessanti, sia per le compagnie assicurative che per le amministrazioni locali. Il futuro del settore è ancora tutto da scrivere, e molti dettagli sono ancora da chiarire. L'evoluzione di questo settore sembra infatti essere particolarmente rapida e importante, in un momento di cambiamento così significativo.