Agentforce: come l'AI di Salesforce può cambiare il business delle aziende italiane





Salesforce ha presentato Agentforce a Milano, una piattaforma che permette alle aziende di creare agenti AI autonomi. L'evento, che ha visto la partecipazione di oltre 1800 persone, ha dimostrato come l'AI possa migliorare l'efficienza aziendale.

Un nuovo livello di automazione intelligente

L'evento Agentforce World Tour a Milano ha messo in luce le capacità di Agentforce, una piattaforma che consente la creazione e distribuzione di agenti AI in grado di operare autonomamente in ogni settore aziendale.

Immaginate assistenti intelligenti che gestiscono prenotazioni, rispondono a clienti e automatizzano compiti ripetitivi, tutto senza la necessità di programmazione complessa. Durante l'evento, sono stati attivati circa 500 agenti AI in tempo reale, dimostrando la facilità d'uso e la rapidità di implementazione della piattaforma. Vanessa Fortarezza, General Manager di Salesforce Italia, ha sottolineato l'importanza di Agentforce nell'attuale contesto economico, dove i clienti richiedono risposte immediate e personalizzate, un'esigenza che sovraccarica i team con attività a basso valore aggiunto. Secondo le stime, il 41% del tempo lavorativo è dedicato a operazioni automatizzabili; Agentforce si propone come soluzione per risolvere questo problema, amplificando le capacità umane invece di sostituirle.

Oltre il semplice chatbot: decisioni autonome e ragionamento avanzato

Agentforce non è solo un chatbot o un semplice "copilot".

Un'ottima prospettiva per il futuro, direi.

Un futuro più efficiente grazie all'AI

Salesforce, con Agentforce, offre alle imprese uno strumento potente e scalabile per sfruttare il vero potenziale dell'AI. La semplicità d'uso e l'integrazione con le applicazioni esistenti rendono Agentforce una soluzione accessibile e di facile implementazione per aziende di tutte le dimensioni. La possibilità di automatizzare attività ripetitive e di migliorare l'esperienza del cliente apre la strada a una maggiore efficienza e a una crescita sostenibile. Un futuro migliore, grazie all'AI, e al lavoro di Salesforce.