Una seduta tranquilla per le borse europee, Wall Street guarda al bilancio Trump

Solo Parigi ha mostrato una battuta d'arresto, cedendo lo 0,36%, forse risentendo dei deludenti dati finanziari diffusi dalla casa di moda Chanel. Oltreoceano, Wall Street ha avuto un avvio incerto, salvo poi mostrare un andamento misto, con gli investitori che seguono da vicino gli sviluppi sull'accordo di bilancio negli USA, a cui si è fatto riferimento lo speaker della Camera dei Rappresentanti, Mike Johnson.

Il vero elemento di cautela sui mercati globali è stato l'incremento dei rendimenti dei titoli di stato. Questo rialzo ha interessato sia l'Europa che gli Stati Uniti. Diversi fattori hanno contribuito a questa dinamica. La delusione per l'esito di un'asta di titoli di stato in Giappone ha sicuramente pesato. Inoltre, i dati sull'inflazione nel Regno Unito per aprile si sono rivelati superiori alle attese, attestandosi al 3,5% rispetto al 2,6% del mese precedente.

Questa situazione sui tassi frena l'appetito per il rischio. Ciononostante, si aggiungono altre preoccupazioni: il recente declassamento del rating degli USA da parte di Moody's (portandolo ad Aa1 da AAA) e il timore che i tagli fiscali voluti da Donald Trump possano peggiorare ulteriormente i conti pubblici americani. Il quadro globale è complicato anche da scenari bellici ancora aperti e dalla prospettiva di nuove sanzioni europee contro la Russia. Inoltre, le indiscrezioni circolate sulla CNN riguardo a possibili attacchi israeliani su impianti nucleari iraniani contribuiscono all'incertezza generale.

Nonostante questo complesso scenario, la tenuta dei mercati europei, in particolare di alcuni settori, suggerisce che l'azionario del continente mantiene un certo fascino.

In questo senso, i titoli legati alla difesa e alla sicurezza beneficiano delle prospettive di maggiori investimenti nel settore degli armamenti a livello europeo.

A Piazza Affari, alcuni settori hanno brillato. I titoli del risparmio gestito hanno mostrato robusti guadagni, come Finecobank (+2,27%) e Banca Mediolanum (+1,47%). Il settore bancario è apparso invece contrastato. Si sono distinte positivamente Mediobanca (+0,84%) e Popolare di Sondrio (+1,07%). Al contrario, Monte dei Paschi di Siena ha ceduto lo 0,66%. Le grandi banche, Intesa Sanpaolo e Unicredit, hanno avuto una giornata interlocutoria, guadagnando rispettivamente lo 0,57% e lo 0,03%. L'ipotesi, circolata sul Sole24Ore, che Unicredit possa aver acquisito quote della modenese BPER Banca (+0,55%) non ha generato particolari entusiasmi immediati tra gli investitori.



Tra gli altri rialzi significativi, Recordati ha guadagnato l'1,84%. Continuano ad attirare l'attenzione i titoli del comparto difesa. Leonardo ha messo a segno un ulteriore +1,41%, portando il suo guadagno da inizio anno a un impressionante 100%. Ancora meglio Fincantieri, che ha chiuso in progresso del 3,28% a 14,47 euro per azione, dopo aver toccato nuovi massimi storici a 14,6 euro. Entrambe le società potrebbero trarre beneficio dalla maggiore disponibilità di risorse per il comparto militare da parte dell'Unione Europea. Spunti positivi anche per Nexi (+1,71%) e Telecom Italia (+1,49%).

I maggiori ribassi sull'indice principale sono stati per:

- Campari -2,02%;

- Prysmian -1,46%;

- Interpump -1,61%;

- Brunello Cucinelli -1,26%.



Sul fronte del debito pubblico italiano, si registra una buona notizia: la fiducia degli investitori resta alta. Lo spread tra il BTP decennale e l'omologo tedesco ha chiuso a 99 punti base, scendendo sotto la soglia psicologica dei 100. Questo, però, non ha impedito ai rendimenti di salire anche in Europa. La Banca Centrale Europea nella sua Financial Stability Review di maggio ha evidenziato come un marcato aumento dell’incertezza nelle politiche commerciali, di difesa, di cooperazione internazionale e di regolamentazione globali potrebbe mettere alla prova la stabilità finanziaria dell’area euro. Infatti, il rendimento del BTP decennale è salito al 3,63% in chiusura (dal 3,6% del giorno prima), mentre quello del Bund tedesco è arrivato al 2,64%. Il rialzo dei tassi è stato ancora più pronunciato negli Stati Uniti.



Il Treasury decennale tratta oltre il 4,5% (precisamente al 4,531%), e il trentennale supera il 5%. In questa giornata il Tesoro americano ha in programma un'emissione di circa 16 miliardi di dollari di titoli a venti anni.

Le dinamiche sui mercati valutari hanno visto il dollaro indebolirsi rispetto alle principali controparti. L'euro ha guadagnato circa lo 0,5%, portando il cambio a 1,134. La divisa statunitense ha perso quasi lo 0,6% sullo yen, con il cross a 143,66.

Tra le materie prime, l'oro si muove nuovamente al di sopra dei 3300 dollari l'oncia, con lo spot gold a 3303,18 dollari (+0,4%). La performance dei future sul petrolio è appiattita, dopo il picco raggiunto in seguito alle indiscrezioni della CNN. Il Brent si attesta intorno ai 65,38 dollari al barile, mentre il greggio texano si aggira sui 62,06 dollari.