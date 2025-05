Stop di Consob all'offerta UniCredit su Banco BPM: la vicenda golden power

Questo strumento permette al governo italiano di intervenire su operazioni che riguardano settori strategici, come quello bancario. UniCredit, infatti, non ha accettato in maniera definitiva le condizioni imposte dallo Stato su questa operazione.

Cosa ha fatto UniCredit? Ha presentato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri un'istanza che mira a riaprire il procedimento relativo al golden power. La banca non intende rinunciare ai propri diritti o interessi e, attraverso questa richiesta, cerca di ottenere maggiore chiarezza e flessibilità. Si legge nella delibera della Consob che ha reso nota la sospensione dell'offerta.

Le ragioni dietro la mossa di UniCredit sono molteplici. Innanzitutto, la banca desidera poter presentare e motivare informazioni e dati che, a suo dire, non sarebbero stati adeguatamente valutati quando sono state definite le prescrizioni governative. C'è poi la necessità di chiarire i contenuti di queste prescrizioni, che, secondo UniCredit, rimangono ambigue in alcuni punti.

Non ultimo, la banca mira a configurare un quadro temporale che sia realmente compatibile con le caratteristiche e i tempi stretti di un'offerta pubblica di scambio. Inoltre, UniCredit ha chiesto all'amministrazione competente di verificare se, nei fatti, sia davvero impossibile adempiere a tutte le condizioni imposte dal golden power.

È proprio questa situazione di incertezza a monte, creata dall'istanza di UniCredit, che la Consob ha ritenuto insostenibile per il mercato. L'autorità ha motivato la sospensione spiegando che, in un contesto così poco definito riguardo agli esiti del procedimento sul golden power, gli azionisti di Banco BPM non si trovano nella condizione di poter valutare in modo adeguato e fondato l'offerta che è stata loro rivolta. La decisione di sospendere l'offerta per un mese è stata quindi presa per garantire che gli investitori possano, in futuro, esprimere un giudizio informato.

Chiunque ritenga la decisione della Consob lesiva dei propri diritti può fare ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni.