La Commissione europea rilancia il mercato unico: meno barriere per le mid-caps

Parliamo delle società di medie dimensioni, quelle che impiegano tra 250 e 750 persone. Costituiscono un tessuto economico fondamentale, ma spesso affrontano oneri normativi che le piccole imprese riescono a eludere. Il commissario al Mercato unico, Stéphane Séjourné, ha chiarito che la Commissione vuole facilitare la vita

- a queste 38mila realtà europee. Intendono concedere loro esenzioni oggi riservate solo alle aziende più piccole, per esempio nell'applicazione di regolamenti complessi come il GDPR. Molte società, ha sottolineato Séjourné, hanno evitato di espandersi proprio per non ricadere sotto il peso di certe leggi.

Esiste un accordo di massima tra le principali forze politiche del Parlamento europeo per apportare modifiche precise ad alcuni testi legislativi, rendendo così il percorso più agevole per le mid-caps.

Il piano d'azione, presentato il 21 maggio, non si limita a semplificazioni puntuali, ma propone un approccio più strategico alla rivitalizzazione del mercato unico.

Non più solo misure generali, Stéphane Séjourné ha spiegato che la strategia sarà ora più mirata, verticale e settoriale. L'intenzione è quella di sfruttare appieno il potenziale del mercato unico europeo come motore di competitività.

Le barriere interne hanno un costo economico tangibile, e lo dimostrano i dati. Secondo una relazione del Fondo Monetario Internazionale, vendere beni tra paesi membri dell'UE ha un costo equivalente a una tariffa del 45%, un valore molto più alto rispetto al 15% stimato negli Stati Uniti. Per i servizi, la situazione è ancora più complessa, con un equivalente tariffario medio che raggiunge il 110%. Questa frammentazione normativa tra i paesi membri limita in modo significativo la capacità delle imprese, specialmente le più piccole, di proiettarsi su scala europea.

Per contrastare attivamente il protezionismo interno UE da parte degli Stati membri, la Commissione europea intende aumentare significativamente il numero di procedure di infrazione.

Questo processo, a volte lungo e con sanzioni finanziarie non sempre efficaci, serve nondimeno a inviare un chiaro messaggio politico ai governi nazionali.

Il rapporto annuale più recente della Commissione, pubblicato nel luglio 2024, ha rilevato una diminuzione delle nuove procedure avviate, scese da 797 nel 2019 a 529 nel 2023.

Guardando ai dati specifici per paese nel 2023, l'Italia era coinvolta in un numero rilevante di queste procedure:

- 70 procedure di infrazione (mentre la Francia ne aveva 52, la Germania 63 e la Spagna 81);

- 19 procedure rimanevano aperte nonostante un giudizio emesso dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea;

- L'Italia ha versato multe per un totale di 114 milioni di euro in quell'anno.