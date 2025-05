L'economia italiana frena: i dati Istat su PIL, inflazione e debito pubblico

Il +0,7% italiano appare modesto se si guarda ai principali partner europei. La Francia ha fatto meglio, crescendo dell'1,2%. La Spagna ha mostrato una dinamicità molto superiore, con un robusto +3,2%. Solo la Germania, locomotiva d'Europa in passato, ha registrato una contrazione (-0,2%), dopo il -0,3% del 2023.

Cosa ha sostenuto la crescita interna? L'Istat chiarisce che i consumi Italia hanno giocato il ruolo principale, contribuendo per 0,4 punti percentuali al PIL. Questo contributo è arrivato in egual misura dai consumi delle famiglie e da quelli collettivi. Gli investimenti Italia hanno dato un piccolo apporto positivo, pari a 0,1 punti. Le scorte, invece, hanno pesato negativamente, sottraendo quasi 0,2 punti.

Mettendo a confronto i contributi alla crescita, notiamo differenze significative con gli altri paesi.

I consumi finali, pur essendo il motore in Italia, hanno avuto un impatto proporzionalmente minore rispetto alla Germania (+0,9 punti), alla Francia (+1,0 punti) e soprattutto alla Spagna (ben oltre +2,5 punti). Al contrario, gli investimenti Italia hanno offerto un sostegno, diversamente da quanto avvenuto in Germania (-0,6 punti) e Francia (-0,3 punti), dove hanno rappresentato un freno.

Passiamo ora all'andamento dei prezzi al consumo. Nel 2024, l'inflazione Italia, misurata dall'indice IPCA, è stata particolarmente bassa: appena l'1,1%. Questo dato posiziona l'Italia tra i paesi con la minor crescita dei prezzi in Europa. È ben 1,3 punti percentuali inferiore alla media dell'Euro Area, che si è attestata al 2,4%.

Il rallentamento marcato dell'inflazione nel 2024 è stato ampiamente attribuito al forte calo dei costi energetici, i quali erano stati la causa principale del balzo inflazionistico negli anni precedenti. Nondimeno, i primi mesi del 2025 hanno mostrato un cambiamento di passo. L'inflazione Italia ha iniziato a risalire, superando la soglia del 2% tra marzo e aprile. Alla fine di aprile, l'inflazione acquisita per il 2025 risultava già pari all'1,9%.

Un altro aspetto sotto la lente è il debito pubblico Italia. Nel 2024, il rapporto debito PIL ha raggiunto il 135,3% del PIL. Questo rappresenta un aumento di 0,7 punti percentuali rispetto all'anno precedente.

Nonostante l'incremento, il dato si è rivelato migliore sia delle previsioni contenute nel Piano strutturale di bilancio, che lo stimava al 135,8%, sia delle proiezioni della Commissione europea di aprile 2024, che indicavano un ben più alto 138,6%.



Quindi, l'aumento c'è stato, ma è stato meno marcato di quanto si temesse.

L'incremento del rapporto debito PIL è stato influenzato principalmente da due fattori: una maggiore spesa per interessi (che ha inciso per +0,2 punti sul rapporto) e una crescita del PIL nominale non sufficientemente robusta.